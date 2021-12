HKO-WHL-Sums-Red Deer-Saskatoon

Rebels 7, Blades 6 (SO)

First Period

1. Saskatoon, Robins 13 (Wright, Crnkovic) 7:07 (pp).

2. Red Deer, King 20 (Bains, Larson) 7:24.

3. Saskatoon, Crnkovic 17 (Robins) 8:42.

4. Saskatoon, Lisowsky 16 (De La Gorgendiere, Robins) 16:58 (pp).

Penalties — Lind Rd (checking to the head) 5:51; Rhinehart Sas (cross checking) 8:57; Brigley Rd (tripping) 15:53.

Second Period

5. Red Deer, Brigley 2 (Masters, King) 3:26.

6. Saskatoon, Crnkovic 18 (De La Gorgendiere, Robins) 7:59.

7. Saskatoon, Wiens 8 (Robins, Crnkovic) 9:39 (pp).

8. Red Deer, Bains 16 (Larson) 9:50.

9. Red Deer, Keeler 9 (unassisted) 12:00.

10. Red Deer, Isley 4 (Stevenson, Keeler) 17:35.

11. Saskatoon, Crnkovic 19 (Robins, De La Gorgendiere) 19:53.

Penalties — Rhinehart Sas (checking to the head) 5:22; Melin Rd (checking from behind) 8:22.

Third Period

12. Red Deer, King 21 (Stevenson) 10:42 (pp).

Penalties — Isley Rd (tripping) 4:28; Hansen Sas (high sticking) 10:10.

Overtime

No Scoring.

Penalties — None.

Shootout — Red Deer wins 2-1

Saskatoon: Crnkovic miss, Robins goal, Lisowsky miss, Molendyk miss.

Red Deer: Bains miss, King miss, Keeler goal, Brigley goal.

Shots on goal by

Red Deer 14 15 12 1 _ 43 Saskatoon 6 7 5 3 _ 21

Goal — Red Deer: Maric (6 shots, 3 saves), Wutzke (W, 0:00 second, ). Saskatoon: Elliott (29 shots, 24 saves), Maier (0:00 third, 13 shots, 12 saves).

Power plays (goals-chances) — Red Deer: 1-3; Saskatoon: 3-4.

Referees — Adam Forbes, Tarrington Wyonzek. Linesmen — Andrew Sawatsky, Devan Thiessen.

Attendance — 2,741 at Saskatoon.