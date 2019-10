HKO-WHL-Sums-Edmonton-Red Deer

Oil Kings 5, Rebels 1

First Period

1. Edmonton, Sawchuk 6 (Kope, Neighbours) 1:56.

2. Edmonton, Luypen 2 (Guenther, Slaney) 9:59.

3. Edmonton, Williams 5 (unassisted) 12:52.

Penalties — Alistrov Edm (hooking) 19:39.

Second Period

4. Edmonton, Alistrov 5 (Atkinson, Williams) 5:16.

5. Edmonton, Robertson 3 (Neighbours, Sawchuk) 6:19 (pp).

6. Red Deer, Leslie 1 (Smith, Sakowich) 15:54.

Penalties — Grubbe Rd (checking from behind) 6:11; McDonald Edm (holding) 7:33; Sakowich Rd (holding) 8:57; Robertson Edm (holding) 13:31; Melin Rd (inter. on goaltender) 16:40.

Third Period

No Scoring.

Penalties — Souch Edm (double minor, high sticking) 8:14; Ward Rd (tripping) 13:31; Douglas Rd (slashing) 17:09.

Shots on goal by

Edmonton 17 12 10 _ 39 Red Deer 6 9 7 _ 22

Goal — Edmonton: Cossa (W, ). Red Deer: Anders (L, ), Fancy (6:19 second, 16 shots, 16 saves).

Power plays (goals-chances) — Edmonton: 1-5; Red Deer: 0-5.

Referees — Kyle Kowalski, Kevin Webinger. Linesmen — Cody Huseby, Chance Sundquist.

Attendance — 3,638 at Red Deer.