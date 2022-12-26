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HKO-WHL-Scoring-Ldrs

WHL Scoring Leaders

G A Pts
C. Bedard, REG 27 37 64
A. Cristall, KEL 21 34 55
T. Howe, REG 21 26 47
Z. Benson, WPG 20 26 46
K. Ziemmer, PG 19 27 46
R. Heidt, PG 14 32 46
O. Pederson, WPG 17 28 45
A. Suzdalev, REG 20 24 44
L. Stankoven, KAM 17 27 44
A. Roest, EVT 20 23 43
S. Honzek, VAN 17 26 43
T. Wong, SAS 11 32 43
J. Firkus, MJ 19 23 42
C. McClennon, WPG 17 25 42
L. Dragicevic, TC 8 33 41
K. Uchacz, RD 23 17 40
C. Wheatcroft, PG 22 17 39
B. Yager, MJ 18 21 39
J. Davidson, SEA 16 23 39
N. Danielson, BDN 15 24 39
B. Lisowsky, SAS 19 19 38
T. Thorpe, VAN 18 20 38
H. Thornton, PG 9 29 38
R. Fiddler-Schultz, CGY 19 18 37
K. Crnkovic, SEA 17 20 37
G. Szturc, KEL 10 27 37
S. Svozil, REG 5 32 37
J. Berezowski, EVT 18 18 36
E. Ernst, TC 18 18 36
R. Fromm-Delorme, POR 13 23 36
B. Zloty, WPG 7 29 36
M. Ward, SC 13 22 35
J. Grubbe, RD 9 26 35
A. De La Gorgendiere, SAS 8 27 35
J. Filmon, SC 20 14 34
C. Geekie, WPG 17 17 34
C. Bertholet, SPO 13 21 34
L. Ciona, SEA 11 23 34
C. Bankier, KAM 20 13 33
B. Lee, MH 18 15 33
C. Roulette, SAS 14 19 33
M. Savoie, WPG 12 21 33
P. Bell, TC 12 21 33
E. Sidorov, SAS 16 16 32
J. Sloan, TC 12 20 32
M. Seminoff, KAM 12 20 32
G. Sawchyn, SEA 9 23 32
J. O'Brien, POR 7 25 32
A. Basha, MH 7 25 32
J. Poole, VIC 17 14 31
L. Kosior, PA 11 20 31
D. Mateychuk, MJ 6 25 31
G. Klassen, POR 18 12 30
R. Hofer, EVT 18 12 30
D. Kuefler, KAM 14 16 30
B. Valis, REG 13 17 30
Z. Funk, CGY 12 18 30
N. Ritchie, BDN 12 18 30
S. Stanick, PA 12 18 30
C. Sedoff, RD 3 27 30
J. Isley, RD 17 12 29
B. Hyland, BDN 16 13 29
A. Calvert, MJ 16 13 29
J. Jones, LET 14 15 29
Z. Ostapchuk, VAN 10 19 29
G. Siepmann, CGY 6 23 29
O. Wiesblatt, MH 15 13 28
F. Minten, KAM 13 15 28
O. Zellweger, EVT 10 18 28
T. Laventure, LET 10 18 28
T. Zimmer, LET 10 18 28
J. Stefan, POR 8 20 28
M. Leslie, VAN 6 22 28
K. Masters, KAM 4 24 28
K. Korchinski, SEA 3 25 28
R. Schaefer, SEA 15 12 27
K. Sorensen, PA 14 13 27
J. Lipinski, VAN 12 15 27
B. Hemmerling, EVT 11 16 27
O. Tulk, CGY 12 14 26
L. Wormald, LET 12 14 26
C. Shepard, LET 11 15 26
C. Latimer, PA 9 17 26
L. Cagnoni, POR 9 17 26
J. Gustafson, SEA 12 13 25
T. Cheveldayoff, SPO 12 13 25
K. Lind, RD 8 17 25
S. Tschigerl, CGY 8 17 25
C. Levis, KAM 8 17 25
C. Hvidston, SC 7 18 25
J. Gavin, TC 7 18 25
T. Greenway, TC 16 8 24
T. Nash, WPG 12 12 24
C. Golder, KEL 12 12 24
R. Pelletier, SC 10 14 24
J. Chiasson, BDN 9 15 24
C. Anderson, BDN 7 17 24
B. Boehm, MH 13 10 23
T. MacKenzie, MH 12 11 23
A. Kydd, KEL 11 12 23
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