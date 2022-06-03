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HKO-WHL-Scoring-Ldrs

WHL Scoring Leaders

G A Pts
L. Stankoven, KAM 17 14 31
J. Davidson, SEA 11 14 25
L. Svejkovsky, SEA 9 15 24
Z. Benson, WPG 9 14 23
L. Toporowski, KAM 9 14 23
Z. Ostapchuk, VAN 7 16 23
D. Guenther, EDM 13 8 21
C. McClennon, WPG 8 13 21
F. Lysell, VAN 4 17 21
O. Pederson, WPG 9 11 20
M. Milne, WPG 13 6 19
R. Schaefer, SEA 6 12 18
H. Rybinski, SEA 4 14 18
Q. Schmiemann, KAM 2 16 18
D. Kuefler, KAM 10 7 17
C. Souch, EDM 9 8 17
A. Cotton, VAN 6 10 16
F. Minten, KAM 6 10 16
K. Korchinski, SEA 6 10 16
B. Zloty, WPG 2 14 16
A. Hall, VAN 10 5 15
C. Roulette, SEA 3 12 15
K. Guhle, EDM 6 8 14
J. Gustafson, SEA 4 10 14
J. Finley, WPG 7 6 13
R. Korczak, MJ 3 10 13
L. Ciona, SEA 7 5 12
J. Firkus, MJ 6 6 12
M. Savoie, WPG 6 6 12
J. Demek, EDM 3 9 12
J. Neighbours, EDM 3 9 12
C. Bankier, KAM 5 6 11
J. Sourdif, EDM 4 7 11
C. Geekie, WPG 3 8 11
J. Williams, EDM 1 10 11
R. Hofer, EVT 6 4 10
N. Huuhtanen, EVT 5 5 10
A. Bains, RD 4 6 10
B. King, RD 4 6 10
C. Levis, KAM 3 7 10
L. Dowhaniuk, EDM 2 8 10
L. Prokop, EDM 2 8 10
J. Hanzel, SEA 2 8 10
D. Mateychuk, MJ 1 9 10
M. Seminoff, KAM 6 3 9
C. Hanas, POR 5 4 9
G. Klassen, POR 4 5 9
J. Smallwood, WPG 4 5 9
D. Englot, KAM 3 6 9
O. Zellweger, EVT 2 7 9
J. Wright, EVT 5 3 8
T. Thorpe, VAN 3 5 8
J. Wiebe, EDM 2 6 8
C. Lambos, WPG 0 8 8
M. Rempe, SEA 5 2 7
R. Fromm-Delorme, POR 4 3 7
J. Luypen, EDM 4 3 7
M. Wanner, MJ 3 4 7
A. Calvert, MJ 3 4 7
B. Yager, MJ 3 4 7
N. Myatovic, SEA 3 4 7
E. Alarie, MJ 2 5 7
C. Muir, WPG 2 5 7
M. Lindgren, KAM 0 7 7
M. Kallionkieli, BDN 3 3 6
J. Stefan, POR 3 3 6
C. Horning, VAN 2 4 6
S. Kubicek, EDM 2 4 6
C. Hanus, POR 1 5 6
J. Dureau, POR 1 5 6
C. Larson, MJ 1 5 6
K. Lind, RD 1 5 6
N. Orzeck, WPG 1 5 6
C. Wheatcroft, WPG 1 5 6
T. Brown, WPG 0 6 6
B. Lisowsky, SAS 3 2 5
J. Larson, RD 3 2 5
K. Crnkovic, SAS 2 3 5
T. Kozak, POR 2 3 5
J. O'Brien, POR 2 3 5
R. Seeley, EVT 1 4 5
R. Belton, KAM 1 4 5
S. Knazko, SEA 1 4 5
C. Nychuk, BDN 0 5 5
K. Chyzowski, POR 0 5 5
E. Brandwood, KAM 0 5 5
J. Pillar, SAS 3 1 4
R. Vitelli, PA 3 1 4
M. Ng, EVT 2 2 4
J. Grubbe, RD 2 2 4
M. Kaddoura, MJ 2 2 4
L. Keeler, RD 2 2 4
K. Uchacz, RD 2 2 4
T. Horstmann, EDM 2 2 4
J. Lee, KEL 1 3 4
R. Rhinehart, SAS 1 3 4
T. Wong, SAS 1 3 4
H. Campbell, EVT 1 3 4
B. Hemmerling, EVT 1 3 4
J. Lipinski, VAN 1 3 4
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