Guardia Nacional llega a Filadelfia tras disturbios

Un miembro de la Guardia Nacional de Pensilvania monta guardia en las afueras del Ayuntamiento de Filadelfia el viernes, 30 de octubre del 2020. La Guardia Nacional llegó a Filadelfia el viernes luego de días de protestas, robos en tiendas y de cajeros automáticos después que un hombre negro con un cuchillo fue baleado 14 veces por la policía. (AP Foto/Michael Perez) less Un miembro de la Guardia Nacional de Pensilvania monta guardia en las afueras del Ayuntamiento de Filadelfia el viernes, 30 de octubre del 2020. La Guardia Nacional llegó a Filadelfia el viernes luego de ... more Photo: Michael Perez, AP Photo: Michael Perez, AP Image 1 of / 1 Caption Close Guardia Nacional llega a Filadelfia tras disturbios 1 / 1 Back to Gallery

FILADELFIA (AP) — La Guardia Nacional de Pensilvania llegó a Filadelfia el viernes luego de días de protestas, robos en tiendas y de cajeros automáticos después que un hombre negro con un cuchillo fue baleado 14 veces por la policía.

La Guardia va a permanecer en la ciudad hasta el final de la próxima semana, dijeron funcionarios. Su misión es ayudar a apagar el malestar que comenzó poco después de la muerte de Walter Wallace Jr el lunes. La oficina del alcalde dijo que la municipalidad pidió la ayuda de la guardia en “la actual situación y los preparativos para la elección”.

La muerte de Wallace llevó al alcalde a declarar en la ciudad un toque de queda nocturno que más adelante fue anulado. No hubo protestas a gran escala en las últimas dos noches y no estaba claro si la ciudad estaba considerando toques de queda adicionales en los próximos días.

La familia Wallace había llamado el lunes a los servicios médicos y a la policía, pero solamente ésta última arribó, dijo el abogado de la familia Shaka Johnson. Menos de 30 segundos después de su arribo, Wallace estaba muerto, con 14 balazos, dijo.

La policía ha dicho que dos de los agentes dispararon cuando Wallace ignoró las órdenes de soltar el cuchillo. La madre y la esposa de Wallace estaban afuera, gritándole a la policía sobre sus problemas mentales.

El funeral de Wallace estaba programado para el 7 de noviembre, dijo Johnson el viernes.

Video de las cámaras corporales de los policías en el sitio muestra a Wallace incapacitado tras el primer disparo, dijo Johnson, describiendo las imágenes que la policía les mostró a él y a la familia antes de un plan para darlas a conocer públicamente.

La familia no quiere que los policías, que no han sido identificados públicamente, sean acusados de asesinato, dijo Johnson, porque los agentes recibieron mal entrenamiento y no tenían el equipo necesario para su trabajo. El video muestra “pánico instantáneo” de los policías cuyo entrenamiento les enseña solamente a disparar, dijo, y agregó que no vio un intento viable de los agentes para reducir la intensidad de la situación.