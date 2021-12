Gobierno de EEUU cierra pesquisa sobre caso de Emmett Till

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a los familiares de Emmett Till el lunes que dará por terminada su investigación sobre el linchamiento en 1955 del adolescente de raza negra de Chicago que fue secuestrado, torturado y asesinado después de que testigos afirmaron que le había silbado a una mujer blanca en Mississippi.

Una persona familiarizada con el asunto reveló a The Associated Press el cierre de la pesquisa y la reunión con la familia de Till. La persona no tiene autorización para declarar sobre el tema públicamente y habló con la AP a condición de guardar el anonimato.