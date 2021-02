John Bazemore/AP

ATLANTA (AP) — La fiscal de Georgia que investiga los posibles intentos de Donald Trump y de otras personas de ejercer influencia sobre la elección general del año pasado ha enviado un mensaje a quienes están ávidos por saber si acusará al expresidente de algún delito: paciencia.

“No tengo prisa”, dijo la fiscal Fani Willis en entrevista con The Associated Press. “Creo que la gente piensa que sufro una presión intensa, pero no es así”.