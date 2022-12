GB: Investigan a legisladora por contratos COVID con empresa

LONDRES (AP) — Una legisladora británica dijo el martes que se ausentará del Parlamento para “limpiar su nombre” por las acusaciones de que se benefició de los vínculos con una empresa a la que el gobierno le otorgó contratos para equipos de protección personal durante la pandemia de coronavirus.

Michelle Mone, del gobernante Partido Conservador, ha negado los informes de que utilizó sus conexiones políticas para recomendar una empresa llamada PPE Medpro a altos funcionarios del gobierno y ganar contratos por valor de más de 200 millones de libras (244 millones de dólares) para suministrar equipos de protección al gobierno durante la primera ola del COVID-19 en 2020.

Un comunicado de su oficina el martes dijo que Mone se ausentará de la Cámara de los Lores con efecto inmediato “para limpiar su nombre de las acusaciones que se han formulado injustamente en su contra”.

El periódico The Guardian informó la semana pasada que Mone y sus hijos recibieron 29 millones de libras provenientes de las ganancias de PPE Medpro. La BBC ha informado que la empresa obtuvo los contratos públicos solo un mes después de su creación y que millones de batas quirúrgicas que suministró a los hospitales británicos nunca se usaron.

Los abogados de Mone han dicho que ella no está vinculada con PPE Medpro de ninguna manera.

Un organismo de control de la Cámara de los Lores está investigando a Mone por su supuesta participación en la obtención de los contratos. Esa investigación se detuvo porque otras agencias gubernamentales estaban investigando el asunto como parte de una investigación criminal.

El gobierno ha sido criticado por los llamados “carriles VIP” durante la pandemia, donde se dio un trato preferencial para entregar contratos públicos a empresas recomendadas por políticos.

Mone, quien además es empresaria, fue designada a la Cámara de los Lores por el ex primer ministro David Cameron en 2015; dicho cargo es vitalicio y no se somete a votación. Los registros parlamentarios muestran que Mone no ha hablado en la cámara desde marzo de 2020 y su último voto registrado fue en abril de este año.