Florida aprueba propuesta para no dejar entrar a inmigrantes

TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — Todas las agencias del gobierno de Florida tendrían prohibido hacer negocios con empresas de transportación que traigan al estado a inmigrantes que están en el país de manera ilegal bajo un proyecto de ley que fue enviado el miércoles al gobernador Ron DeSantis.

El proyecto de ley es una prioridad para el gobernador republicano y un intento por impedir que el gobierno federal envíe a Florida a personas que cruzan la frontera con México de forma ilegal. DeSantis, quien busca reelegirse este año y es un potencial aspirante a la presidencia en 2024, ha criticado repetidamente las políticas de inmigración del presidente Joe Biden.

La Cámara de Representantes votó 77-42 a favor del proyecto de ley, en el que los republicanos aseguran que debe atenderse la inmigración ilegal. Los demócratas señalan que la única razón para aprobar la propuesta es impulsar las ambiciones políticas de DeSantis y desatar temores sobre los inmigrantes.

“Vine a Estados Unidos de la manera correcta”, señaló el representante republicano Webster Barnaby, quien inmigró desde Inglaterra. “Todo esto trata de hacer cumplir la ley. Se trata de impedir que las personas que están trayendo personas ilegalmente, directamente a Florida, puedan hacerlo”.

Barnaby comentó que los inmigrantes que son transportados a los estados después de cruzar ilegalmente la frontera con México “es prácticamente una invasión.”

Una vez que DeSantis firme la medida, ésta prohibirá a cualquier agencia gubernamental, estatal o local, hacer negocios con cualquier aerolínea, compañía de autobuses o de transporte pagada por el gobierno federal para traer a Florida a inmigrantes que estén ilegalmente en el país.

“No cedan a este alarmismo, no cedan a este odio, no cedan a tratar a las personas como si no fueran seres humanos. Lo son. Son nuestros hermanos y hermanas. Trátenlos decentemente, trátenlos con respeto”, señaló el representante demócrata Joe Geller.

La representante demócrata Anna Eskamani dijo que el proyecto de ley estaba motivado políticamente.

“Este es otro ejemplo de retórica política y de campañas disfrazadas de un proyecto de ley”, dijo. “Toda esta propuesta es una fachada que se utiliza para aumentar las arcas de la campaña en 2022 y 2024, porque sé que un segundo después de que el gobernador firme este proyecto de ley, habrá un correo electrónico de recaudación de fondos”.

La inmigración ha sido uno de los principales puntos de discusión para los republicanos que atacan a Biden, cuya aprobación ha bajado mientras el Partido Republicano busca recuperar el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de periodo de 2022.

La representante republicana Melony Bell dijo que el proyecto de ley es una cuestión de hacer el estado más seguro. Señaló que un constituyente le envió una foto la semana pasada mostrando dos autobuses que dejaban a los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente.

“Estas personas fueron abandonadas, puestas en la calle, sin trabajo, sin comida, sin refugio”, dijo. “Una vez que llegan aquí, no tienen nada que hacer. Se meten en la delincuencia, empiezan a conducir en estado de ebriedad, matan a los ciudadanos”.

La propuesta también amplía un proyecto de ley que DeSantis promulgó en 2019 que prohibiría las políticas de santuario de los gobiernos locales y requeriría que las fuerzas del orden locales hicieran su mejor esfuerzo para trabajar con las autoridades migratorias federales.

Partes de esa ley fueron anuladas el año pasado por un juez federal que dijo en repetidas ocasiones que la ley tenía una motivación racial y que sus partidarios no demostraron que fuera necesaria para reducir la delincuencia. El estado apeló la decisión y el asunto sigue sin resolverse.