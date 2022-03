DELAND, Florida, EE.UU. (AP) — Un niño de Florida de 13 años que huyó de un hogar infantil con una chica adolescente y disparó contra policías no respondió al cargo de intento de asesinato.

El niño se presentó el miércoles ante un tribunal para menores y fue asignado a un programa donde probablemente pasará unos tres años. Luego estará bajo libertad condicional. The Associated Press no revela su nombre por ser un menor.