Filadelfia: Testigos apuntaron celulares hacia una violación

FILADELFIA (AP) — Un hombre acusado de violar a una mujer en un tren de media distancia a las afueras de Filadelfia la acosó durante más de 40 minutos mientras varias personas alzaban sus celulares, al parecer para grabar la agresión sin intervenir, según las autoridades.

Pasaron más de dos docenas de paradas mientras el hombre acosaba, manoseaba y finalmente violaba a la mujer, según dijo en una conferencia de prensa el lunes el jefe de policía de la Autoridad de Transportes del Sureste de Pensilvania.

La policía cree que ninguno de los pasajeros en el tren llamó al 911. Se investiga si algunos pasajeros grabaron la agresión.

El hombre y la víctima subieron al tren en la misma parada el miércoles por la noche en el norte de Filadelfia. La policía apartó al hombre de la mujer en la última parada, tres minutos después de que un empleado del servicio de transportes llamara al 911, según las autoridades.

“Lo que queremos es que todo el mundo esté enojado y asqueado y sea decidido a la hora de hacer el sistema más seguro”, dijo el jefe de policía de la red de transportes, Thomas J. Nestel III, en una conferencia de prensa.

Fiston Ngoy, de 35 años, fue acusado de violación y delitos relacionados, según los registros de su arresto.

La documentación policial detalla las horas de la agresión, incluido ese espacio de 40 minutos durante los que la mujer parecía haber apartado varias veces a Ngoy.

Nestel no dio un número aproximado de testigos, y en los documentos policiales no estaba claro cuántos pasajeros estuvieron presentes durante esos 40 minutos. Las autoridades no han publicado el video de vigilancia.

“Puedo decirles que había gente alzando su celular en la dirección de esta mujer que estaba siendo atacada”, dijo.

El superintendente Timothy Bernhardt, de la Policía de Upper Darby, señaló que las imágenes de vigilancia mostraban a otros pasajeros en el tren y que alguien “debería haber hecho algo”. Bernhardt no respondió a mensajes enviados el lunes.

En declaraciones al New York Times, Bernhardt dijo que las personas que grabaran el ataque y no intervinieran podrían ser procesadas, algo que decidiría la fiscalía del condado Delaware.

El 911 de Filadelfia no recibió ninguna llamada. Nestel dijo que la policía estaba esperando a que el 911 del condado Delaware, que cubre las dos últimas paradas de la línea de tren, determinara si había recibido llamadas.

El periodista de AP Ted Shaffrey en Nueva York contribuyó a este despacho.