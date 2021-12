NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — El cantante de música country Stonewall Jackson, que actuó en Grand Ole Opry durante más de medio siglo y tuvo varios éxitos en el primer lugar como “Waterloo”, falleció el sábado tras una larga lucha contra la demencia vascular. Tenía 89 años.

El Opry, el programa radiofónico vigente más antiguo en la historia, anunció la muerte de Jackson en un comunicado.

Jackson, que solía acompañarse con su guitarra, hacía presentaciones en el Opry desde 1956 y continuaba haciéndolo en 2010. Stonewall era su verdadero nombre, como el general confederado Thomas “Stonewall” Jackson.

Según WSMV-TV, el fallecido Porter Wagoner solía presentar a Stonewall en su programa diciendo que el artista llegó al Opry “con un corazón lleno de amor y un saco lleno de canciones”.

“Waterloo” fue un éxito en las listas de country y pop en 1959. Sus otros éxitos, principalmente en la década de 1960, incluyen “Don’t Be Angry”, “B.J. the D.J”, “Why I’m Walkin’”, “A Wound Time Can’t Erase” y “I Washed My Hands in Muddy Water”.

En 1971, grabó su versión de “Me and You and a Dog Named Boo” de Lobo.

A lo largo de su carrera, Jackson consiguió que 44 sencillos suyos figuraran en la lista de música country de Billboard.

En 2008, a los 75 años, zanjó una demanda federal por discriminación de edad que había presentado contra el Opry.

Señaló que los directivos de Opry le redujeron sus presentaciones a partir de 1998, por lo que solicitó una indemnización de 10 millones de dólares y daños punitivos por 10 millones de dólares. No se dieron a conocer las condiciones del arreglo.

Jackson nació en el este de Carolina del Norte y se crió en una granja en el sur de Georgia.

El guía de Jackson al inicio de su carrera fue la leyenda de la música country Ernest Tubb, quien le compró su primera vestimenta para el escenario y lo contrató para la apertura de su espectáculo.

En 1997, le entregaron el Premio en Recuerdo de Ernest Tubb por sus aportaciones a la música country, según el sitio web de Grand Ole Opry.

En 1991, Jackson publicó en privado su autobiografía “From the Bottom Up”.