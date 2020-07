FIFA multa al Arsenal por cláusula en traspaso de jugadores

ARCHIVO - En imagen de archivo del lunes 24 de junio de 2019, el delantero costarricense Joel Campbell controla el balón durante un partido de la Copa Oro de la CONCACAF frente a Haití, en Harrison, Nueva Jersey.(AP Foto/Julio Cortez, archivo) less ARCHIVO - En imagen de archivo del lunes 24 de junio de 2019, el delantero costarricense Joel Campbell controla el balón durante un partido de la Copa Oro de la CONCACAF frente a Haití, en Harrison, Nueva ... more Photo: Julio Cortez, AP Photo: Julio Cortez, AP Image 1 of / 1 Caption Close FIFA multa al Arsenal por cláusula en traspaso de jugadores 1 / 1 Back to Gallery

El club Arsenal recibió una multa de 40.000 francos suizos (42.300 dólares) y una advertencia de parte de la FIFA sobre su conducta respecto a las transferencias de jugadores después que el club utilizó varias cláusulas de venta que le brindaron influencia sobre otros clubes.

En documentos legales revisados por The Associated Press, correspondientes a una investigación no revelada previamente, la FIFA manifiesta su preocupación sobre los términos de los traspasos del delantero Chuba Akpom al club griego PAOK de Salónica y el extremo costarricense Joel Campbell al conjunto italiano Frosinone Calcio en 2018. El Arsenal recibiría una mayor tajada del acuerdo si Akpom y Campbell fueran posteriormente vendidos a clubes ingleses.

Arsenal incluyó cláusulas de venta en los contratos para garantizar que recibiría 40% del pago en caso de que Akpom fuera vendido a un equipo inglés pero solo 30% si más adelante fuera adquirido por un equipo de cualquier otro país.

Frosinone también recibió un incentivo por no vender a Campbell a un conjunto británico dado que tendría que dar 30% del pago al Arsenal. Pero el club londinense obtendría meramente 25% del pago por transferencia si el costarricense fuera vendido a un equipo de otra liga.

Arsenal registró como “liberación permanente” en el sistema de transferencias de la FIFA y el hallazgo de los detalles de as cláusulas llevó al departamento de traspasos y conformidades de la FIFA a iniciar una investigación al Arsenal en enero.

El comité disciplinario de la FIFA posteriormente determinó que el Arsenal cometía una violación a las reglas al incluir cláusulas que le permitieran influir a otros clubes y no incluir esos datos en el sistema de transferencias.

“El comité considera que, por la mera existencia de estas cláusulas, Frosinone y PAOK FC fueron influidos por el Arsenal en cuestiones relacionadas con empleo y transferencias”, escribió Thomas Hollerer, integrante del comité disciplinario de la FIFA, en el documento del veredicto el jueves.