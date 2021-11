JERSEY CITY, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — La búsqueda de décadas para encontrar los restos del desaparecido Jimmy Hoffa, tenaz líder del sindicato Teamsters, al parecer se centra ahora en terrenos junto a un exbasurero de Nueva Jersey que está debajo de un paso elevado vial.

El FBI obtuvo una orden judicial “para efectuar un examen de un sitio bajo el Pulaski Skyway”, dijo Mara Schneider, portavoz de la oficina de la agencia en Detroit.

“El 25 y 26 de octubre, personal del FBI de las oficinas en Newark y Detroit completaron el estudio y esa información está siendo analizada ahora", dijo Schneider en una declaración el viernes.

No indicó si se extrajo algo del sitio.

“Como la corte selló la declaración jurada en respaldo a la orden judicial, no podemos proveer ninguna información adicional”, dijo Schneider.

La revelación del FBI es otro giro en un misterio que ha captado la atención de las agencias del orden de Estados Unidos durante más de 45 años.

Hoffa fue visto por última vez el 30 de julio de 1975, cuando iba a reunirse con el afamado matón de la mafia de Detroit Anthony “Tony Jack” Giacalone, y el presunto mafioso de Nueva Jersey “Tony Pro” Provenzano en un restaurante en los suburbios de Detroit.

La atención se centra ahora en Jersey City, debajo de un puente de cuatro carriles donde el ruido de automóviles y camiones no cesa.

“Me han asegurado que el cadáver no ha sido excavado aún”, le dijo el periodista Dan Moldea a The Associated Press, refiriéndose al trabajo realizado por el FBI en el sitio en octubre.

Moldea, que ha escrito ampliamente acerca de Hoffa, dijo que el FBI se puso en contacto con él en septiembre de 2020, meses después de que habló con Frank Cappola, hijo de un personaje clave, y publicó un recuento detallado.

Cappola, que era un adolescente en la década de 1970, dijo que trabajó en el antiguo tiradero de basura PJP con su padre, Paul Cappola.

Cappola dijo que su padre se estaba muriendo en 2008 cuando decidió revelar secretos. Explicó cómo el cadáver de Hoffa fue enviado al tiradero de basura en 1975, colocado en un barril de acero y enterrado junto con otros barriles, ladrillos y tierra, según Moldea.

Paul Cappola, preocupado de que la policía pudiera estar observándolo, excavó un agujero en un terreno propiedad del estado de Nueva Jersey, a unos 91 metros (100 yardas) del tiradero de basura, y arrojó el barril allí, señaló Moldea el viernes.

“Luego colocó de 15 a 30 barriles de acero encima, los cuales estaban llenos de adhesivos tóxicos, y aplanó el área con maquinaria pesada”, dijo Moldea el viernes.

Frank Cappola habló con Fox Nation y Moldea antes de que muriera en 2020 y firmó un documento en el que dio fe de la historia de su padre.

Hoffa fue el presidente del Teamsters, de 2,1 millones de miembros, de 1957 a 1971, manteniendo el puesto incluso en prisión, a donde fue enviado tras ser sentenciado por tratar de sobornar a jurados en un juicio previo. Fue excarcelado en 1971, cuando el expresidente Richard Nixon acortó su sentencia.

White contribuyó desde Detroit. El periodista de The Associated Press Ted Shaffrey en la ciudad de Nueva York también contribuyó a este despacho.