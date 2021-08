AP

NUEVA YORK (AP) — Las idas al cine, que en algún momento se esperaba que para ahora estuvieran más cerca de la normalidad, siguen siendo afectadas por la pandemia, la variante delta del coronavirus y el streaming en casa. La víctima más reciente en la taquilla: “The Suicide Squad”, dirigida por James Gunn, una película aclamada por los críticos, plagada de matanzas y con mucho potencial, pero que decepcionó con 26,5 millones de dólares en ventas de entradas.

El filme de Warner Bros., que se lanzó simultáneamente en HBO Max, sí tuvo un récord de la pandemia: el mejor estreno de una película con clasificación R. Pero “The Suicide Squad”, la primera película de DC Comics del director de “Guardians of the Galaxy”, parecía tener el potencial para un mayor éxito, y lo pudo haber sido si la variante delta no tuviera a muchas personas en casa.