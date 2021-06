Enviado: Líderes etíopes hablaron de erradicar a tigrayanos

NAIROBI (AP) — Líderes etíopes dijeron en conversaciones a puertas cerradas con un enviado de la Unión Europea este año que “ellos van a erradicar a los tigrayanos”, un objetivo que el enviado dijo que “parece un genocidio”.

El enviado Pekka Haavisto, ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, describió sus conversaciones con el primer ministro etíope sis d Abiy Ahmed y otros ministros en febrero y sus declaraciones son las más críticas hasta ahora de la conducta del gobierno etíope en el conflicto en la región norteña de Tigray. Las hizo el martes en una sesión de preguntas y respuestas con un comité del parlamento europeo.

El ministerio de Relaciones Exteriores etíope dijo que las declaraciones de Haavisto eran “ridículas” y una “alucinación o un lapso de memoria de algún tipo”.

El asesor especial de Haavisto, Otto Turtonen, dijo a The Associated Press que el enviado no iba a comentar más sobre el asunto.

Haavisto ha sido durante meses el enviado especial de la UE para Etiopía. En febrero, dijo que tuvo “dos días intensos de reuniones sustanciales” con Abiy — ganador del Premio Nobel de Paz en 2019 — y otros “ministros importantes” sobre la creciente crisis humanitaria en Tigray, donde miles de civiles han muerto y la hambruna azota una región de unos 6 millones de habitantes. Se ha acusado a las fuerzas etíopes y aliadas de la vecina Eritrea de atrocidades en la guerra contra los combatientes que apoyan a los antiguos líderes de Tigray.

No estaba claro en las declaraciones de Haavisto esta semana cuáles funcionarios etíopes hicieron los comentarios sobre erradicar a los Tigray.

“Cuando me reuní con los líderes etíopes en febrero ellos realmente usaron ese lenguaje, de que iban a erradicar a los tiagrayanos, que iban a erradicarlos durante 100 años y cosas así”, dijo el enviado.