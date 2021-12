Petros Giannakouris/AP

KABUL (AP) — El Talibán no tomó la capital afgana, sino que fue invitado, según el hombre que hizo la invitación.

En una entrevista con The Associated Press, el expresidente afgano Hamid Karzai ofreció algunos de los primeros detalles sobre la salida secreta y repentina del presidente Ashraf Ghani, y cómo invitó al Talibán a la ciudad “para proteger a la población, de modo que el país, la ciudad, no se hundiera en el caos y los elementos indeseados que probablemente habrían saqueado el país, saqueado los comercios”.