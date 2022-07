Enfrentamiento en Ciudad de México deja 2 policías heridos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un enfrentamiento ocurrido el martes por la tarde al sur de Ciudad de México entre fuerzas de seguridad y presuntos delincuentes dejó 14 personas detenidas y dos policías heridos, uno de ellos en estado grave, según informó Omar Garcia Harfuch, secretario de Seguridad de la capital.

El gran operativo conllevó el despliegue de unos 150 policías, elementos de la Guardia Nacional y miembros del ejército con camiones blindados y helicópteros en la carretera de salida de la capital por el sur, la que conecta Ciudad de México con Cuernavaca, en el estado de Morelos, y con el puerto de Acapulco, en Guerrero.

Según indicó el jefe de la policía capitalina, en la operación se liberó a dos personas que estaban retenidas en una casa de Topilejo, donde fueron aseguradas diez armas largas, incluido un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora, tres armas cortas, 12 granadas, chalecos balísticos, cargadores y droga.

García Harfuch indicó que los presuntos delincuentes “abrieron fuego en diferentes ocasiones” pero que ninguno de los tres helicópteros que participaban en el operativo fue impactado.

No ofreció más detalles sobre la identidad de los detenidos. Solo indicó que varios de los arrestados no eran de Ciudad de México pero el arsenal requisado no deja lugar a dudas de que pertenecían a algún grupo del crimen organizado al que pudieran pertenecer.

La intensa balacera, que fue grabada en videos divulgados en redes, puede ser algo habitual en otros puntos de México pero no suele ocurrir en la capital.

El jefe de la policía indicó que se llegó al lugar gracias al trabajo de inteligencia que generó información aportada en dos denuncias anónimas. “Cada vez la ciudadanía está teniendo más confianza”, celebró.

Uno de los peores ataques ocurridos recientemente en Ciudad de México fue hace dos años, en junio de 2020, cuando un comando del cártel de Jalisco Nueva Generación intentó asesinar a García Harfuch.

Al amanecer y en una de las principales avenidas de una zona acomodada del oeste de la capital, más de una decena de hombres llevaron a cabo un plan cuidadosamente coordinado para atacar el vehículo blindado del jefe policial con granadas, armas semiautomáticos y un fusil calibre .50.

García Harfuch recibió tres disparos y fue sometido a cirugía. Dos de sus escoltas y una mujer que pasaba en un vehículo por el lugar murieron.