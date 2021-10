GEOTÉRMICA BERLÍN, Usulután, El Salvador (AP) — El presidente Nayib Bukele parece estar avanzando con los planes para desarrollar la minería de bitcoins utilizando los recursos geotérmicos de El Salvador.

La criptomoneda, que consume mucha energía, ha sido fuertemente criticada por su huella de carbono, pero Bukele ve potencial en el uso de energía de los volcanes del país para hacer funcionar las computadoras que día y noche realizan los cálculos que verifican las transacciones de bitcoins.

“Nosotros tenemos un recurso energético que es la geotermia. Por el buen manejo de este recurso estamos produciendo muchísimo más vapor para generar energía verde. No gastamos recursos que contaminen el medio ambiente, no dependemos del petróleo, no dependemos del gas natural, de ningún recurso que no sea renovable”, dijo el viernes a los periodistas el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL), Daniel Álvarez.

Este es el primer paso en la denominada minería de bitcoins: El Salvador instaló 300 procesadores para "minar" la criptomoneda en las instalaciones de la Central Geotérmica Berlín, ubicada a 112 kilómetros al este de la capital.

La Central Geotérmica Berlín tiene una capacidad de producir 102 megavatios y según explicó Gustavo Cuellar, asesor de proyectos estratégicos de la CEL, que supervisa el proceso del minado, para alimentar los procesadores que trabajan día y noche, se están usando 1,5 megavatios.

La Central Geotérmica de Ahuachapán, ubicada en el occidente del país, tiene una capacidad de 95 megavatios y la de Berlín 102 megavatios. Juntas cubren las necesidades de 1,5 millones de cerca de los 6,5 millones de salvadoreños. Aún se explora el uso a futuro de la geotermia de Ahuachapán.

Cuellar detalló que los 300 procesadores instalados en un contendor especial, alimentado de electricidad por un potente generador, verifican las transacciones de los bitcoin. “Cuando yo transfiero un bitcoin a alguien más se tiene que verificar esa transacción”.

Explicó que el minado es la resolución de problemas matemáticos que verifican que ese bitcoin que ha sido transferido efectivamente es el bitcoin que está recibiendo la otra persona”.

El mandatario ya había dicho que estaba probando minar bitcoin, la criptomoneda que desde el 7 de septiembre se convirtió en una moneda de curso legal en El Salvador.

Álvarez aseguró que este es un proyecto que con el tiempo va a crecer “porque tenemos el recurso de energía renovable, tenemos mucho potencial para seguir produciendo energía para minar”.