El Salvador: mandan a juicio a vinculados en corrupción

SAN SALVADOR (AP) — Un juzgado de El Salvador resolvió el martes que diez acusados en el caso de corrupción ligado al gobierno del expresidente Mauricio Funes, conocido como “Saqueo Público”, sean procesados por los delitos de lavado de dinero y peculado.

Entre ellos figuran la ex prima dama de la República, Banda Pignato; el ex secretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, el ex presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, Miguel Menéndez, así como a tres ex empleados de Casa Presidencial y el actual suegro del expresidente Funes, Juan Carlos Guzmán Verdugo.