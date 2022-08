Ecuador veta parcialmente reformas a ley de comunicación

QUITO (AP) — El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso vetó parcialmente el miércoles una serie de reformas aprobadas por la Asamblea Nacional a la ley de comunicación, principalmente que tienen que ver con restricciones al trabajo de los medios y que establecen sanciones legales y económicas.

Lasso, quien durante su campaña a la presidencia prometió respetar el trabajo de la prensa, vetó 17 artículos que considera inconstitucionales o que no respetan normas o tratados internacionales, en tanto que rechazó otros 34 por errores de redacción o contradicción entre ellos. El gobernante tenía un plazo de 30 días para pronunciarse, el cual termina la noche del miércoles. Lasso tiene la facultad de sancionar las iniciativas de leyes aprobadas en el Legislativo, pero también las puede vetar total o parcialmente.

Con el veto parcial, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días durante los cuales puede insistir en la aprobación del texto original o aceptar lo decidido por el Ejecutivo, mientras tanto la ley queda en suspenso.

A finales de julio la oposición parlamentaria dominada por el partido UNES, del expresidente Rafael Correa (2007-2017) junto a otros partidos de izquierda y populistas, aprobaron 69 reformas que disponen sanciones administrativas, penales y multas contra los periodistas. También permite judicializar la opinión editorial de los medios y crear defensores de audiencias, a los que entrega la posibilidad de aprobar o negar contenidos, entre otros.

En un discurso en la universidad de Las Artes, de Guayaquil, el mandatario aseguró que “no reviviremos una ley mordaza a quien persiga y piense diferente a nosotros”, aunque el mandatario no rechazó del todo la iniciativa con las reformas.

César Ricaurte, director de la organización no gubernamental regional Fundamedios, que vigila el cumplimiento de la libertad de prensa, dijo a The Associated Press que hubiese sido preferible el veto total aduciendo que el espíritu de la reforma aprobada por la asamblea busca el control y sanción a los medios.

El documento con el veto indica que es necesario modificar el texto propuesto para que la legislación cuente con los más altos estándares internacionales en la materia y salvaguarde la libertad de expresión.

Entre los artículos que no fueron vetados por el mandatario están aquellos relacionados con definiciones conceptuales acerca de la libertad de expresión contenidos también en tratados internacionales y aclaraciones acerca de leyes en Ecuador relacionadas con la comunicación.

El presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Cristóbal Peñafiel, tampoco estaba de acuerdo con la postura de Lasso. “Nos genera serias preocupaciones, porque esas reformas impulsan la vulneración de los derechos, pone en riesgo la libertad de expresión y sobre todo da predominio a las sanciones contra medios y periodistas”, aseguró.

Durante los últimos cuatro años del gobierno de Correa (2013-2017), en Ecuador rigió una ley de medios que impuso que impulsó juicios contra periodistas que derivaron en sanciones millonarias.