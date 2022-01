Ecuador: Galápagos extiende su reserva marina

QUITO (AP) — Ambientalistas celebraron el viernes la decisión del gobierno ecuatoriano de ampliar la reserva marina de Galápagos en 60.000 kilómetros cuadrados, con lo que ahora tiene 198.000 kilómetros, en beneficio de especies altamente migratorias como tiburones y tortugas, entre otras.

Eliécer Cruz, coordinador de la Organización No Gubernamental Más Galápagos, dijo en diálogo con The Associated Press que éste es “un gran primer paso para la conservación marina, esto sin duda complementa y tiene una connotación especial porque conecta a la reserva marina de Galápagos con la reserva de la isla de Cocos, que acaba de ser ampliada, con lo cual básicamente tenemos una reserva binacional”.