EEUU emite alerta sobre condiciones en playas de El Salvador

SAN SALVADOR (AP) — La embajada de Estados Unidos emitió el lunes una alerta de viaje para los ciudadanos de su país por las condiciones peligrosas en playas turísticas de El Salvador, donde en lo que va del año varios estadounidenses y personas de otras nacionalidades “han perdido la vida debido a corrientes de retorno y otras condiciones peligrosas”.

En la alerta, aseguran que las fuertes corrientes de fondo y otras hacen que nadar en las playas de las costas del pacifico de El Salvador sea extremadamente peligroso, aún para nadadores experimentados. Advierten también que no siempre hay guardavidas en las playas. Además, las capacidades de búsqueda y rescate en El Salvador son limitadas y el acceso a recursos médicos en esas áreas es inadecuado.

Al advertir a los ciudadanos estadounidenses, se les pide que evalúen cuidadamente los riesgos poténciales de las actividades recreativas acuáticas y consideren sus capacidades y habilidades físicas.

Casa Presidencial no respondió a una solicitud de comentario de The Associated Press.

Recientemente los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) elevaron el nivel de alerta para los viajeros que estén pensando en visitar El Salvador debido a un alto nivel de contagios de COVID-19. Según un informe emitido por la institución estadounidense, la alerta cambió de “riesgo moderado” a “alto” y advirtió a los viajeros que “su riesgo de contagiase de COVID-19 y desarrollar síntomas severos puede ser más baja si está completamente vacunado con una vacuna autorizada por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos)”.

La advertencia ocurre cuando El Salvador ha confirmado que en el país circulan las variantes Alfa, Gamma, Delta y Lambda y se ha registrado un incremento de contagios y fallecidos por la enfermedad.