EEUU detiene vuelos con afganos hacia el país desde 2 bases

Olivier Douliery/AP

Estados Unidos ha detenido todos los vuelos de evacuados afganos desde dos bases aéreas de ultramar por “razones de salud” no especificadas, una decisión que según funcionarios estadounidenses afectará gravemente las operaciones de evacuación, de acuerdo con un documento oficial al que tuvo acceso The Associated Press.

La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos tomó la medida por recomendación de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de detener los vuelos desde las bases aéreas estadounidenses en Alemania y Qatar, de acuerdo con el documento.