EEUU: Acusan a exdirector de hospital de cargos sexuales

RICHMOND, Virginia, EE.UU. (AP) — Un exdirector médico de un hospital de Virginia que da servicio a niños vulnerables ha sido acusado de cuatro delitos sexuales graves vinculados con abusos que las autoridades dicen ocurrieron en esa institución hace años.

El mes pasado, un jurado investigador encausó al doctor Daniel N. Davidow de Richmond, exempleado durante largo tiempo del Hospital Cumberland para Niños y Adolescentes, según muestran registros judiciales. Los registros fueron dados a conocer el jueves, anunció un fiscal local el viernes.

Robert F. Donnelly, abogado de Davidow, le dijo a The Associated Press vía correo electrónico que “aún nos estamos enterando de los detalles y hechos, por lo cual no nos encontramos en posición de comentar”.

El hospital, ubicado en el condado New Kent, a una media hora al este de la capital estatal, atiende a niños y adultos jóvenes con necesidades médicas complejas, incluyendo enfermedades crónicas, lesiones cerebrales y trastornos neuroconductuales. Desde 2017 la Policía Estatal de Virginia realiza una investigación del personal del hospital. La institución también enfrenta demandas civiles que alegan que operaba sin las licencias adecuadas y “carecía de higiene fundamental y humanismo”, acusaciones que el hospital rechaza.

Las demandas y otras preocupaciones por parte de padres de los pacientes acerca del hospital, que han sido destacadas en reportes persistentes de la televisora WTVR de Richmond, han generado alarma a los niveles más altos del gobierno estatal en cuando menos dos administraciones de gobernadores.

En las demandas civiles, más de tres docenas de expacientes mujeres alegan que Davidow abusó sexualmente de ellas durante exámenes físicos. En documentos judiciales y por medio de un abogado, Davidow ha rechazado previamente dichas acusaciones.

Kevin Biniazan, un abogado que representa a las expacientes en el caso civil, dijo el viernes que había confirmado que los encausamientos estaban vinculados con las acusaciones planteadas por dos de sus clientes.

“Lo primero que me viene a la mente —y probablemente a la mente de todos mis clientes— es que esto tardó mucho tiempo en llegar”, declaró. “Y de muchas formas espero que le dé al público y a mis clientes una sensación de convalidación... En muchos casos se ha dudado de ellos, y creo que de muchas formas se les ha desalentado, de denunciar”.

Un abogado del hospital y representantes de su compañía matriz no habían respondido a un correo electrónico que les envió la AP para solicitarles sus comentarios.

Corinne Geller, portavoz de la Policía Estatal de Virginia, confirmó el viernes por la noche que Davidow está detenido en una cárcel local sin derecho a fianza.

Enfrenta dos cargos de agresión sexual con agravantes y dos cargos de penetración sexual con un objeto, todos ellos delitos graves.

Los documentos de la acusación ofrecen pocos detalles adicionales acerca de los alegatos, aunque sí dicen que las dos víctimas eran niños. Los documentos alegan que el abuso de una de las víctimas ocurrió desde el 1 de marzo de 2018 al 30 de abril de ese mismo año. El otro niño sufrió abusos desde mediados de octubre de 2017 al 1 de diciembre de ese año, señalan los textos.