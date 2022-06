MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Tua Tagovailoa conectó dos pases largos con el veloz wide receiver Tyreek Hill durante el entrenamiento de los Dolphins de Miami el jueves.

Después, Tagovailoa respondió a sus detractores.

El quarterback, que va por su tercera campaña y consciente de las frecuentes dudas —en particular en las redes sociales— sobre la fuerza de su brazo y su capacidad para enviar pases largos, adoptó una postura ofensiva sobre este último punto después de la práctica.

“Sí, si vieron de la tercera a la última jugada, no sé si podría lanzar el balón más lejos, pero a mi parecer eso podría haber sido un touchdown enviado a Tyreek”, dijo Tagovailoa. “Sin embargo, si desean escribir cualquier cosa sobre eso en las redes sociales o el medio al que pertenezcan, adelante”.

Los dos envíos notables de Tagovailoa a Hill durante la práctica del jueves recorrieron cada uno al menos 45 yardas. El primero fue de 55 yardas, para touchdown; el segundo fue de 56 yardas.

Tagovailoa no completó pases de 50 yardas o más como novato en 2020 y tres la campaña pasada, aunque dos —un avance de 64 yardas de Albert Wilson contra los Ravens de Baltimore y otro de 57 de Jaylen Waddle ante los Panthers de Carolina— fueron pases cortos o intermedios con yardas avanzadas después de haber atrapado el balón.

El nuevo entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel, elogió la actuación de Tagovailoa durante la práctica tras sus dificultades del miércoles.

Después señaló que el brazo del quarterback tiene la fuerza suficiente para completar pases largos.

“Bueno, ¿Así que dicen que hubo un buen pase largo hoy?, bromeó McDaniel. “¿Sabían bien que iba a ser completo? Hubo dos. He aquí el punto sobre el quarterback que siempre me parece divertido. Solo se pueden diseñar jugadas en que el quarterback tenga tiempo para lanzar el balón… Creo que él podría haber hecho hoy un lanzamiento de 55 yardas. Por ello no escuchan voces de preocupación de todos los jugadores porque también saben eso”.

Tagovailoa elogió la actitud positiva de McDaniel durante el tiempo que han trabajado juntos. El head coach tampoco ocultó su gran consideración hacia el mariscal de campo.