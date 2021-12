Director de OMS: Campañas de refuerzos prolongarían pandemia

Salvatore Di Nolfi/AP

BERLÍN (AP) — El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió el miércoles que las campañas de aplicación general de refuerzos de la vacuna contra el COVID-19 en países ricos conllevan el riesgo de prolongar la batalla mundial contra la enfermedad, y aseguró que “ningún país puede salir de la pandemia mediante refuerzos”.

Tedros aseguró que la prioridad debe ser reducir el número de fallecimientos y ayudar a todos los países a cumplir con los objetivos mínimos de vacunación que aún no se han alcanzado. Destacó además que “la gran mayoría de las hospitalizaciones y decesos son de personas no vacunadas, no de personas que no tienen el refuerzo”.