Diplomático UE: evacuación desde Afganistán requiere diálogo

MADRID (AP) — El jefe de la diplomacia de la Unión Europea dijo el miércoles que es necesario hablar con el Talibán para asegurar la evacuación de los ciudadanos extranjeros y de los afganos que han trabajado con las fuerzas de la OTAN.

“He dicho que debemos hablar con ellos y algunos se han escandalizado", señaló Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad, a la emisora estatal española Radio Nacional. “No podemos abrir una vía de seguridad del aeropuerto si no hablamos con quien ha tomado el control de Kabul”.

Borrell dijo que su principal preocupación en la situación inmediata de aquellos que necesitan ayuda para salir de inmediato del país por temor a represalias.

"Hemos visto algunas imágenes con una muchedumbre cuya misma presencia en las pistas dificulta la operación de un aeropuerto. Esperemos que la situación pueda ser controlada y que los aviones puedan entrar y salir pero, francamente, no lo sé”. apuntó el político español. “Donde nosotros podemos actuar no es en la operativa del aeropuerto, que está controlada por el ejército de Estados Unidos en la medida que puede, sino en cómo hacer llegar al aeropuerto a las personas que tienen luego que embarcar, cosa que no es tan fácil”.

“Mi responsabilidad (...) es identificar y trasladar fuera a las personas que han estado trabajando con nosotros", dijo Borrell. “Eso no excluye que también la Unión Europea abra las puertas a mucha otra gente que sin ser empleados nuestros esté también en riesgo".

“Lo que ha ocurrido en Afganistán es una derrota del mundo occidental y eso hay (...) que tener el valor de reconocerlo”, aseguró.