Denuncian abuso infantil en Colombia con acto con juguetes

BOGOTÁ (AP) — Un conejo de peluche hablaba el martes en nombre de una pequeña de dos años con discapacidad motriz y de lenguaje que fue abusada sexualmente en Colombia: “Ella siente terror cuando su madre le pide al tío que la cuide porque él se baña y hace cosas inapropiadas delante de ella”.

Cientos de juguetes más estaban tendidos en la céntrica Plaza Veinte de Julio de Bogotá en un acto simbólico que por sexto año consecutivo busca llamar la atención de la ciudadanía y el Estado sobre el abuso sexual infantil.

“Este año la violencia sexual está disparada”, aseguró a The Associated Press Ángela María Rosales, directora nacional de la organización no gubernamental Aldeas Infantiles SOS, que impulsa la actividad.

Entre enero y septiembre se reportaron 28.300 casos de presunta violencia sexual infantil, según las cifras del estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), encargado de velar por la niñez. En el mismo periodo de 2021 hubo 27.210 casos.

Para Rosales el aumento obedece al menos a dos factores: que la pandemia dejó un “legado de salud mental difícil” en las familias que afecta tanto a los adultos como a los niños y que las denuncias aumentaron ayudando a visibilizar la magnitud del problema.

El reto, según Aldeas Infantiles, es lograr mayor eficacia en el sistema judicial que actualmente tarda en promedio cuatro años en llegar a una condena contra el adulto abusador y sólo 3% de los casos terminan en juicio. Por ello en la plaza un grupo de personas sostenía carteles en los que denunciaba un “97% de impunidad” en los casos de abuso sexual infantil.

En el país existe una herramienta que está próxima a entrar en vigor que podría ayudar a atender a los niños mediante una unidad especial de investigación de estos delitos en la fiscalía.