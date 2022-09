Demandan a asilo de ancianos en Vermont por abuso racial

BURLINGTON, Vermont, EE.UU. (AP) — La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC, por sus siglas en inglés) ha iniciado una demanda contra un asilo de ancianos en Vermont por denuncias de que permite a los pacientes abusar racialmente del personal afroestadounidense.

La demanda presentada el martes en la corte federal de distrito en Burlington alega que la institución de cuidados a largo plazo Elderwood violó la ley federal al permitir que los pacientes sometieran al personal de enfermería a acoso racial constante y flagrante.

La demanda dice que a partir de 2020, ciertos residentes blancos de Elderwood proferían insultos racistas y atacaban físicamente al personal de enfermería afroestadounidense.

“Este acoso era sumamente grotesco y se lo debería haber remediado rápidamente, pero se permitió que continuara”, dijo Timothy Riera, director interino de la oficina de Nueva York de EEOC en un comunicado de prensa. “Un empleador no puede pasar por alto el acoso racial flagrante solo porque los acosadores son residentes de una instalación de cuidados a largo plazo”.

El vocero de Elderwood, Chuck Hayes, dijo en una declaración por correo electrónico a The Associated Press que la empresa estaba enterada de la demanda de EEOC, pero no podía hacer declaraciones sobre asuntos legales en curso.

“Afirmamos enérgicamente que Elderwood en Burlington no tolera el acoso de ningún tipo y se enorgullece de promover una cultura de diversidad e inclusión”, dijo la declaración. “Se investigan y resuelven todos los informes de conducta indebida por parte de los residentes. Defenderemos vigorosamente nuestros esfuerzos para proteger nuestro personal del acoso racial”.

La demanda de EEOC dice que los acosadores eran un hombre y varias mujeres residentes blancos, y que los trabajadores mencionaron el acoso en sus apuntes y a través de la línea telefónica de Elderwood para los empleados.

La demanda solicita daños compensatorios y punitivos para los empleados afectados y medidas de prevención hacia el futuro.