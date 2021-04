Colombia da un nuevo paso para fumigar la coca con glifosato

Luis Robayo/AP

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — La autoridad ambiental colombiana emitió un concepto favorable para el plan de fumigación aérea con glifosato que el gobierno busca poner en marcha y con el que espera reducir los cultivos ilegales de hoja de coca, materia prima de la cocaína.

“Es sin duda un paso previo en la política del gobierno de reanudar las fumigaciones (con glifosato)... y muestra que mantiene la política antinarcótica exactamente igual que hace una década”, dijo el jueves a The Associated Press Julio Carrizosa, miembro honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. “Reanudar las fumigaciones es volver a una solución que no ha funcionado nunca y evitar que se encuentren otras soluciones”, agregó el experto.