China lanza una campaña para sanear apps

BEIJING (AP) — El Ministerio chino de Industria anunció el martes una campaña de seis meses para sanear lo que describió como problemas graves con aplicaciones de internet que incumplen los derechos de los consumidores, la ciberseguridad y “alteran el orden del mercado”.

Las empresas deben corregir, entre otras cosas, notificaciones de las apps que engañen o desinformen a los usuarios o les obliguen a utilizar servicios que no quieren, según un aviso del Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información.

La orden forma parte de un esfuerzo más amplio por estrechar el control sobre la industria tecnológica y vigilar el uso de los datos personales. Las autoridades han impuesto multas y otras sanciones a algunas de las mayores empresas de tecnología de China.

La nueva campaña comenzó el viernes con una teleconferencia, indicó el Ministerio. El viernes se publicó la 15ta lista de apps que debían hacer cambios.

Entre los 22 casos específicos que requerían “rectificación”, el Ministerio citó las ventanas emergentes, especialmente cuando toda la ventana emergente es un enlace con un botón falso de cierre.

Otros problemas identificados eran el bloqueo malicioso de enlaces en webs y la interferencia con productos o servicios de otras compañías, amenazas para la seguridad de datos porque la información sensible no se cifraba y el hecho de que no se pidiera el consentimiento de los usuarios antes de proporcionar datos a terceros.

El gobierno también apuntó a redes de banda ancha ilícitas que no cumplían con los procedimientos para registrar webs o que podrían arrendar o utilizar accesos ilegales a redes.

Las agencias reguladoras han estrechado sus controles de competencia, seguridad de datos, normas financieras y otras regulaciones contra empresas tecnológicas que dominan sectores como el entretenimiento o las ventas minoristas.