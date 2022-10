Candidato de Wisconsin participó en revuelta del 6 de enero

LA CROSSE, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Derrick Van Orden fue una de las miles de personas que fueron a Washington a la manifestación convocada por el entonces presidente Donald Trump el 6 de enero de 2021 para frenar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. Van Orden fue fotografiado en o cerca de los terrenos del Capitolio donde los alborotadores irrumpieron violentamente en el recinto legislativo en uno de los días más oscuros de la democracia estadounidense.

Ahora Van Orden, un SEAL de la Marina retirado y respaldado por Trump que dice que no participó en los disturbios y no puso un pie en los terrenos del Capitolio, parece estar a punto de ganar el lugar en la Cámara de Representantes que ocupa desde 1997 el demócrata saliente Ron Kind. Los votantes del distrito del suroeste de Wisconsin dicen que están más preocupados por los problemas económicos cotidianos que por lo que sucedió el 6 de enero.

“Él no debió estar allí. No me malinterpreten”, dijo Rosemary Hermanson, una política independiente de 60 años de Black River Falls. “Solo me preocupa alimentarme y asegurarme de tener gasolina para llegar a mis tratamientos contra el cáncer”.

Ese es el reto para el senador estatal demócrata Brad Pfaff de cara a las elecciones del 8 de noviembre para hacer sonar la alarma y recaudar dinero, tratando de hacer que la asistencia de Van Orden el 6 de enero sea un impedimento para ocupar un cargo electivo. Hay mucho en juego ya que el partido de Pfaff busca detener la caída en esta parte del país que alguna vez fue de tendencia demócrata.

“Creo que es el problema número uno. Es el problema subyacente de esta carrera”, dijo Pfaff en una entrevista. “El 6 de enero abrió la ventana al alma de Van Orden. Y lo que vimos allí fue desafortunadamente muy oscuro”.

Pfaff reconoce que va detrás del republicano, que tiene una gran ventaja en la recaudación de fondos.

Van Orden no estuvo disponible para una entrevista con The Associated Press.

___

Will Weissert en Washington contribuyó a este despacho.