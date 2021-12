Cómo el COVID-19 trastocó la misión diplomática de Blinken

HONOLULU, Hawai, EE.UU. (AP) — La Misión Especial 50601 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegó de la Base Conjunta Andrews la noche del 9 de diciembre para una travesía ambiciosa —una gira mundial de ocho días con el principal diplomático estadounidense, el secretario de Estado Antony Blinken.

Sin embargo, la gira diplomática por Gran Bretaña, Indonesia, Malasia y Tailandia pronto fue trastocada por el aumento de casos de coronavirus en el mundo. Al menos tres de los viajeros a bordo dieron positivo en COVID-19, lo que obligó a cancelar de manera abrupta la última escala y a recalcular con premura el itinerario restante.

La Fuerza Aérea confirmó el sábado que al menos dos miembros de su tripulación en el avión habían dado positivo en COVID. Ese anunció siguió al que hizo el Departamento de Estado de que a un periodista de los que iban en la comitiva le detectaron coronavirus, lo que alarmó al resto de los viajeros y propició el acortamiento de la gira.

“Dos miembros de una tripulación de vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que apoyaban el viaje internacional del secretario de Estado dieron positivo en COVID-19”, dijo en un comunicado Ann Stefanek, directora de operaciones para la prensa de la Fuerza Aérea. “Ambos miembros de la tripulación de vuelo estaban totalmente vacunados. Ninguno mantuvo contacto cercano con el secretario de Estado ni el personal de alto nivel".

Según Stefanek uno es asintomático y el otro experimenta molestias leves, pero ambos están cumpliendo los protocolos contra COVID de la nación anfitriona, que disponen una cuarentena obligatoria de 10 días.

El primer miembro de la tripulación, el asintomático, dio positivo en Yakarta, tras la llegada de la misión a la capital indonesia procedente de Liverpool, Inglaterra, donde Blinken participó en una reunión de ministros del Grupo de los Siete.

Se desconocía de momento donde dio positivo el segundo miembro de la tripulación, aunque al periodista le detectaron la infección el martes en Kuala Lumpur, según el Departamento de Estado, que declinó hacer declaraciones sobre los casos de la Fuerza Aérea.

El diagnóstico del periodista en Malasia provocó el pánico entre todos los viajeros debido a la cuarentena obligatoria para los que dieran positivo en la siguiente escala, que sería Tailandia.

Después que le presentaran diversas opciones para evitar la posibilidad de que otros de los viajeros dieran positivo, en especial antes del festivo de la Navidad, Blinken optó por recortar su gira. En lugar de pasar el miércoles en la noche en Tailandia y asistir a reuniones al día siguiente en ese país, Blinken hizo una breve escala en el aeropuerto en Bangkok para sustituir a los miembros infectados de la tripulación y no bajó del avión.

El secretario viajó después a Guam, un territorio estadounidense en el Pacífico y luego a Hawai antes de regresar a Washington el viernes en la mañana.

La periodista de The Associated Press, Lolita C. Baldor, contribuyó a este despacho.