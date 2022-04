El crucero lanzamisiles Moskva, llamado así en honor de la capital de Rusia, fue botado durante la Guerra Fría, participó en los conflictos en Georgia, Siria y Ucrania, y ayudó en la realización investigaciones científicas con Estados Unidos en tiempos de paz.

Ahora, el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro se hundió en esas mismas aguas frente a la costa ucraniana mientras era remolcado a puerto tras un incendio a bordo, informó el Ministerio de Defensa en Moscú.

Fue una despedida ignominiosa para un barco que fue bautizado originalmente con el nombre de Slava, o “gloria”.

¿QUÉ LE PASÓ AL BUQUE DE GUERRA?

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, el sumamente dañado Moskva se hundió el jueves durante una tormenta mientras era remolcado después de un incendio. La dependencia señaló previamente que el fuego provocó que algunas armas a bordo estallaran y obligó a la tripulación a evacuar. Negó que Ucrania haya atacado al navío, que normalmente tendría unos 500 marinos a bordo.

Maksym Marchenko, gobernador de la región de Odesa, dijo que Ucrania alcanzó el barco el miércoles por la noche con dos misiles Neptune que causaron “daños severos”. Yuriy Sak, asesor del ministro de Defensa de Ucrania, dijo posteriormente que no podía confirmar lo que le sucedió al buque ni si había sido impactado por las fuerzas ucranianas.

De momento no fue posible conciliar las versiones contradictorias, y las nubes imposibilitaron localizar el navío o determinar su estado mediante imágenes satelitales. Estados Unidos no pudo confirmar los alegatos de Ucrania.

El Moskva se ubicaba a unos 110 kilómetros (69 millas) al sur de Odesa cuando surgió el incendio, según un alto funcionario de Defensa estadounidense que habló a condición de guardar el anonimato a fin de poder declarar sobre evaluaciones militares de Estados Unidos.

¿CUÁL ERA LA CAPACIDAD MILITAR DEL BUQUE?

El Moskva podía portar 16 misiles crucero de largo alcance, y su pérdida reducirá enormemente la capacidad ofensiva de Rusia en el Mar Negro.

Su hundimiento significa un duro golpe para el prestigio militar ruso luego de siete semanas de una guerra que ya es ampliamente considerada un desacierto de proporciones históricas.

¿CUÁL ERA SU HISTORIA?

La botadura del Slava se llevó a cabo en un astillero de Mykolaiv en la entonces república soviética de Ucrania en julio de 1979, según la empresa Janes de inteligencia de fuentes abiertas. Fue puesto formalmente en operaciones a finales de diciembre de 1982 con 186 metros (611 pies) de eslora. Fue diseñado para una tripulación de 476 marinos y 62 oficiales.

El Slava fue el buque insignia de la flota soviética en el Mar Negro. Portaba misiles tierra-tierra y misiles tierra-aire, armas en cubierta, torpedos y morteros. También contaba con helipuerto.

Durante la Guerra Fría también llevó armas nucleares. En 1989, bajo el mandato del presidente soviético Mijaíl Gorbachov, científicos estadounidenses y soviéticos participaron en una prueba conjunta a bordo del Slava en el Mar Negro para medir la emisión de neutrones y rayos gamma de una ojiva nuclear en un misil de crucero.

A finales de 1989, el Slava tenía programado albergar una reunión frente a Malta entre Gorbachov y el entonces presidente estadounidense George H.W. Bush, pero vientos huracanados obligaron a que las negociaciones albergadas por la Unión Soviética se llevaran a cabo en el crucero Maxim Gorky, que se encontraba atracado.

DE SLAVA A MOSKVA

El Slava fue sometido a reparaciones entre 1990 y 1999. Durante ese periodo la Unión Soviética se desintegró, surgió una Ucrania independiente y la economía rusa se desplomó. Finalmente remozado y rebautizado con el nombre de Moskva, el buque recibió al presidente ruso Vladimir Putin y al entonces primer ministro italiano Silvio Berlusconi durante una visita a Cerdeña en 2003.

“Gracias a Dios, nuestros cruceros aún pueden navegar por su cuenta, nuestros aviones y misiles pueden volar”, dijo Putin en ese momento.

Los comentarios posteriores de Putin en la base naval de La Maddalena muestran lo mucho que han cambiado las cosas. Dijo que la presencia del Moskva era una muestra de que “el nivel de confianza entre Rusia y los países de la OTAN está creciendo”. La expansión de la alianza atlántica hacia el este y la seguridad rusa fueron algunos de los motivos que citó Putin para enviar tropas a Ucrania.

Durante la guerra de Rusia en su exrepública de Georgia en 2008, el Moskva participó en las operaciones en el Mar Negro, y Georgia dijo que el navío estuvo involucrado en un ataque contra el país.

En 2014, Rusia se anexó la península de Crimea y el Moskva impidió que los buques de la Armada ucraniana salieran del lago Donuzlav.

Entre 2015 y 2016 fue enviado al Mediterráneo para apoyar la campaña militar rusa en respaldo del presidente sirio Bashar Assad en la guerra civil de su país. Sus marinos fueron condecorados por sus servicios allí y en la guerra en Georgia.

Al Moskva se le realizaron trabajos de reparación y modernización entre 2018 y julio de 2020, según Janes.

Después de que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, el Moskva participó en el ataque a la Isla de las Serpientes, ubicada a 35 kilómetros (21 millas) de la costa. En un audio que se ha viralizado en internet, un soldado ucraniano responde: “Buque ruso, váyase al diablo”.

The Associated Press no puede verificar el incidente de manera independiente, pero Ucrania y sus simpatizantes lo consideran un momento representativo de la resistencia.

El miércoles, la cuenta de Instagram del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy publicó una foto en la que aparece el mandatario sosteniendo estampillas postales conmemorativas del incidente. En ellas se ve a un soldado ucraniano en la playa, con fusil en la mano, y levantando el dedo medio de la otra mano al Moskva, del que se ve claramente su número “121”.

