Bienvenidos al mar: capitalinos en Cuba acceden a las playas

LA HABANA (AP) — Con el 90% de sus residentes vacunados y un registro a la baja de contagios del nuevo coronavirus en La Habana, la mayor de las ciudades de Cuba decidió abrir sus playas y centros recreativos este jueves, permitir las actividades físicas al aire libre y hasta las estancias en el Malecón, uno de los más añorados espacios de la población.

“El agua está muy sabrosa, pero la niña no se quiere bañar; le tiene miedo al mar”, dijo a The Associated Press Gladys González, una jubilada de 67 años que llevó a su nieta a disfrutar un poco de sol y arena en este primer día de acceso. “Psicológicamente esto beneficia a la juventud y a los niños. Ya más de la mitad del país está vacunado. Hay que confiar”.