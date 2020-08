Biden, cerca de decidir a compañera de fórmula para comicios

WASHINGTON (AP) — El virtual candidato presidencial demócrata para las elecciones de noviembre en Estados Unidos, Joe Biden, se acerca a la decisión final sobre su compañera de fórmula para la vicepresidencia, quien podría ser una mujer negra o una hispana.

La selección es la más significativa que Biden ha enfrentado en sus casi cinco décadas de carrera política. Él se ha comprometido a seleccionar a una mujer y está enfrentando presión para elegir a la primera mujer negra en una fórmula presidencial.

Se espera que anuncie su elección la semana del 10 de agosto, según tres personas que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para poder hablar de los planes. Esto pondría el anuncio más cerca de la Convención Nacional Demócrata, que comienza el 17 de agosto, que el plazo del 1 de agosto que Biden había indicado inicialmente.

A menudo los compañeros de fórmula se anuncian en la víspera de la convención y el proceso de investigación de antecedentes está cerca de completarse.

Mientras Biden se prepara para hacer su elección, múltiples personas dijeron a la AP que un equipo establecido para examinar los antecedentes de cada candidata le ha proporcionado materiales informativos. Se espera que Biden comience las entrevistas individuales en los próximos días.

El equipo asignado por Biden ha revisado los antecedentes de casi una decena de posibles compañeras de fórmula. Las principales contendientes incluyen a la senadora de California Kamala Harris, la representante de California Karen Bass y la asesora de seguridad nacional de la era del presidente Barack Obama Susan Rice, estas dos últimas de raza negra. También ha sido mencionada la gobernadora de Nuevo México, la hispana Michelle Luján Grisham. Rice es la única que nunca ha ocupado un cargo electo.

“Para Joe Biden, este es el momento decisivo. Después de todas las revisiones y todas las investigaciones sobre las posibles candidatas, ahora depende de Joe. Es algo personal”, dijo el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson, quien fue sopesado para la candidatura vicepresidencial en 2008 “Ahora se trata de su instinto”.

Representantes de Biden consultados por The Associated Press declinaron hacer comentarios para este despacho.

Los periodistas de The Associated Press Julie Pace y Will Weissert en Washington, D.C., Steve Peoples y Jonathan Lemire en Nueva York, Bill Barrow en Atlanta y Kathleen Ronayne en Sacramento, California, contribuyeron para este despacho