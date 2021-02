AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Un aumento en las temperaturas el sábado brindó algo de alivio al sur de Estados Unidos, permitiéndole hacer reparaciones costosas y labores de limpieza después de varios días de frío extremo y apagones generalizados.

En Texas, donde se advirtió a millones de personas que debían hervir el agua del grifo antes de beberla, se esperaba que el tiempo más cálido dure varios días.

El presidente Joe Biden declaró zona de gran desastre en Texas el viernes, con lo que ordenó a las agencias federales que ayudaran en los esfuerzos de recuperación.

La ruptura de cañerías maestras y problemas en las estaciones de bombeo provocaron escasez de agua potable, el cierre del Aeropuerto Internacional de Memphis y problemas para que los hospitales pudieran trabajar en condiciones de higiene suficientes.

Se le atribuyó al mal tiempo al menos 69 muertes, entre ellas la de un hombre que murió en un hospital de Abilene porque la baja presión del agua imposibilitó su tratamiento. Muchas personas que perecieron pasaron problemas para tratar de mantenerse calientes. Un granjero de Tennessee falleció mientras intentaba salvar a dos terneros que aparentemente cayeron a un estanque congelado.

Unas 260.000 viviendas y negocios del condado más grande de Tennessee, que incluye la ciudad de Memphis, recibieron la orden de hervir el agua debido a tuberías de agua rotas y problemas en las estaciones de bombeo. Los restaurantes que no pudieran hervir el agua o que no tuvieran agua embotellada recibieron la orden de cerrar.

El sábado por la mañana, más de 300.000 usuarios en todo el país no tenían electricidad debido a las tormentas. Unos 60.000 usuarios en Oregon seguían soportando el sábado un apagón de una semana tras una enorme tormenta de hielo y nieve. El gobernador de Oregon ordenó a la Guardia Nacional que recorriera las casas de las áreas más afectadas, tocando de puerta en puerta, para garantizar que todos los residentes tengan suficiente comida y agua.

En Jackson, Mississippi, la mayor parte de la ciudad de 161.000 habitantes no tenía servicio de agua corriente. Las cuadrillas bombearon agua para rellenar las cisternas de la ciudad, pero faltaban los productos químicos para potabilizar el agua porque el hielo en las rutas dificultaba la distribución, dijo el alcalde Chokwe Antar Lumumba.

La municipalidad estaba proporcionando agua para beber y para los inodoros, pero los habitantes tenían que conducir a determinados lugares para recogerla, dejando vulnerables a los ancianos y a las personas sin vehículos motorizados.

Los problemas de agua eran las penurias más recientes que enfrentaron los residentes del sur de Estados Unidos después de días sin calefacción o electricidad porque las tormentas de hielo y nieve obligaron a los servicios públicos de Minnesota a Texas a programar apagones para aliviar la presión sobre las redes.

Los operadores de la red eléctrica en Texas dijeron que el sistema se normalizó el viernes por primera vez desde que la tormenta privó de electricidad a millones de usuarios. Persistían apagones menores, pero el presidente del ERCOT, Bill Magness, dijo que la red tiene capacidad suficiente para abastecer todo el sistema.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó una investigación sobre la falla en la capital energética de Estados Unidos, mientras que los directivos de la empresa de suministro eléctrico Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) defendieron sus preparativos y la decisión de realizar apagones desde el lunes.

Los habitantes de Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, probablemente tendrán que hervir el agua corriente hasta el domingo o lunes, informó el alcalde de la ciudad, Sylvester Turner.

Acacia Coronado es integrante del grupo The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en salas de redacción locales para que ayuden a reportear sobre temas menos cubiertos.

Sainz reportó desde Memphis. Periodistas de The Associated Press en todo el sur de Estados Unidos contribuyeron para este despacho