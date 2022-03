BERLÍN (AP) — Manifestantes ambientalistas realizaron una 10ma ronda de protestas en todo el mundo el viernes para exigir que los gobernantes tomen medidas más fuertes contra el calentamiento global, y algunos relacionaron sus mensajes ambientales con exhortos a poner fin a la guerra en Ucrania.

El movimiento Viernes por el Futuro, impulsado por la activista sueca Greta Thunberg, hizo un llamado a realizar protestas de Indonesia a Europa y Estados Unidos.

En Yakarta, los activistas vistieron batas rojas y mostraron carteles en los que exigían un “cambio de sistema, no un cambio climático”.

Otros mostraron pancartas que decían “G20, deja de financiar nuestra extinción”, una referencia al hecho que el Grupo de las 20 economías más importantes del mundo representan aproximadamente el 80% de las emisiones de gas invernadero a nivel mundial. Indonesia será la sede de la próxima cumbre del grupo en otoño.

En Roma, los manifestantes cargaron un gigantesco globo terráqueo inflable por las calles y una pancarta con la frase “Hagamos escuela, no la guerra”.

Cerca de 300 protestas fueron planeadas en Alemania, país que ha recibido a cerca de 250.000 refugiados ucranianos en el último mes.

Miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes y muchos ondeando la bandera amarilla y azul de Ucrania, marcharon por el distrito gubernamental de Berlín rumbo a la Puerta de Brandeburgo, por mucho tiempo un símbolo de la división de la Guerra Fría entre Este y Oeste.

Entre los oradores de la marcha en Berlín estaban dos jóvenes activistas rusos, que denunciaron las acciones que el gobierno de su país realiza en Ucrania.

“Hay muchas personas en Rusia que se oponen a (presidente ruso Vladimir) Putin, y ellas no apoyan lo que Putin está haciendo”, sostuvo Polina Oleinikova a The Associated Press.

Oleinikova, de 19 años, dijo que la gente que se manifiesta en contra del gobierno en Rusia ahora “está en riesgo de ser encarcelada”.