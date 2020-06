Alcalde de Tulsa declara emergencia por evento de Trump

Partidarios del presidente Donald Trump antes de la concentración de militantes en Tulsa, Oklahoma, el 18 de junio del 2020. (AP photo/ Tom McCarthy)

TULSA, Oklahoma, EE.UU. (AP) — El alcalde de Tulsa declaró una emergencia civil y un toque de queda para el área alrededor de la arena en la que el presidente Donald Trump planea realizar un acto de campaña este fin de semana.

En su orden ejecutiva, que establece un toque de queda alrededor del BOK Center desde las 10 pm hasta las 6 pm desde el jueves hasta el sábado y desde el final del evento el sábado hasta las 6 am del domingo, el alcalde G.T. Bynum mencionó los disturbios que siguieron a algunas de las protestas recientes en el país por la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis.

“He recibido información de parte de la policía de Tulsa y otras agencias del orden que muestra que individuos de grupos organizados que han estado involucrados en conducta destructora y violenta en otros estados planean viajar a la ciudad de Tulsa con el propósito de causar disturbios en el evento y sus alrededores", dijo Bynum en su orden, que fue colocada en las páginas de la policía en Facebook y Twiter.

Bynum no explicó a cuáles grupos se refería, y la policía y funcionarios municipales no respondieron de inmediato a mensajes telefónicos el viernes en busca de información. Aunque Trump ha descrito a aquellos que han chocado con la policía tras la muerte de Floyd como radicales de izquierda cometiendo terrorismo, un análisis de la Associated Press concluyó que la vasta mayoría de los arrestados en las protestas en Minneapolis y Washington eran residentes locales.