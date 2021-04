400 empresas apoyan Ley de Igualdad para los LGBTQ

Elaine Thompson/AP

Más de 400 empresas —entre ellas Tesla, Pfizer, Delta Air Lines y Amazon— dan su apoyo a un proyecto de ley que protege los derechos civiles de los LGBTQ y que está en discusión en el Congreso de Estados Unidos.

The Human Rights Campaign, una organización promotora de los derechos LGBTQ, dijo que su Coalición Empresaria por la Ley de Igualdad tiene ya 416 miembros, entre los cuales se encuentran algunas de las empresas más grandes del país como Apple, PepsiCo, General Motors, CVS, Facebook, Marriott, Capital One, Starbucks y Home Depot.