Un oro inesperado y otro reivindicador para México en Lima

Yahel Castillo y Juan Celaya compiten en los clavado sincronizados desde el trampolín de tres metros, donde conquistaron el oro en los Juegos Panamericanos, el sábado 3 de agosto de 2019, en Lima (AP Foto/Moisés Castillo)

LIMA (AP) — Un oro de México sorprendió a todos. El otro reivindicó a un clavadista que apenas horas antes era señalado como el villano favorito en las redes sociales.

Los triunfos de la delegación mexicana en la gimnasia rítmica y en los clavados sincronizados iluminaron su jornada y le permitieron seguir en el segundo sitio del medallero, muy por debajo de Estados Unidos y dos oros encima de Canadá, a poco más de una semana de que concluyan los Juegos Panamericanos.

Con el botín de 19 preseas doradas, México se acerca a las 23 que logró en Mar de Plata. En aquel 1995, firmó la mejor actuación en una justa continental disputada fuera de casa.

Y todo esto ocurre en medio de unos Juegos a los que la delegación mexicana llegó rodeada de dudas, tras un recorte en los recursos destinados a los deportistas y críticas al proceso de selección de algunos competidores.

De ellos, el más cuestionado fue quizá Yahel Castillo. Para colmo, quedó eliminado por la mañana de la final individual de tres metros que se disputará este domingo. Incluso un diputado recurrió a las redes sociales para lanzar nuevos dardos a los dirigentes del deporte mexicano.

Por la noche, Castillo se redimió junto con Juan Celaya. Se apoderaron de la medalla de oro en la prueba de sincronizados de tres metros, para darle a México su tercera medalla en igual número de jornadas en los clavados de los Juegos Panamericanos, además del pase olímpico para el país en Tokio 2020.

“Uno siempre piensa en qué fue lo que falló cuando no logras lo que querías, pero estoy tranquilo porque no somos máquinas, yo no me subo al trampolín pensando en que voy a fallar, es de seres humanos equivocarse”, dijo Castillo sobre su eliminación prematura por la mañana. “Pero el deporte es así de bonito que te da revanchas y a mí me la dio horas después”.

La inclusión de Castillo en el equipo panamericano implicó dejar fuera a Rommel Pacheco y a Jahir Ocampo, quienes compitieron por el país en la prueba durante el pasado Mundial de Gwanju. La eliminación por la mañana provocó ruido estridente en su país.

"Sólo les recuerdo que en tres metros individual Rommel Pacheco ganó pero la doña Federación de Natación decidió no llevarlo a Lima 2019", escribió en Twitter, Ernesto D'Alessio, presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados.

Horas después, Castillo logró el oro redentor.

El sorpresivo llegó con Karen Villanueva, Ana Galindo, Mildred Maldonado, Adriana Hernández y Britany Sáinz, quienes conquistaron el primer título par el país dentro del all-around por equipos en la historia de los Juegos Panamericanos.

El conjunto mexicano llegó a la competición del sábado en un segundo puesto que ya era meritorio. El viernes, se había realizado la rutina de cinco pelotas.

Pero el sorprendente desempeño en la prueba con tres pelotas y dos pares de clavas dio a México su primer oro en esta prueba. Estados Unidos se quedó con la plata y Brasil obtuvo el bronce.

“Detrás de esto hay un esfuerzo que pocos conocen, un sacrificio de toda una vida, muchas lágrimas”, manifestó Maldonado. “Sabíamos que esto era posible, pero ver que se hizo realidad es increíble”.

El festejo fue particularmente emotivo, por espontáneo. Saltaron, lloraron, se llevaron las manos al rostro y formaron un círculo, abrazadas.

“Nos habíamos sentido muy bien desde la rutina de ayer, pero en la de hoy salimos pensando que en una de esas lo conseguíamos”, relató Villanueva. “Y cuando se anuncia la calificación, no nos quedó muy claro. Fue una de nuestras entrenadoras la que nos dijo: ‘lo lograron’”.

Colombia no pudo recoger oros en la penúltima jornada del ciclismo de pista. En persecución por equipos masculinos, perdió la final con Estados Unidos, y en la prueba de velocidad, se quedó con el bronce de Kevin Quintero, detrás de Trinidad y Tobago, que hizo el 1-2.

Los cuatro integrantes del equipo colombiano de persecución coincidieron en que vencer a Estados Unidos era casi una misión imposible. Incluso compartió esa idea, Juan Arango Carvajal, que formó parte del oro que obtuvo Colombia en esa prueba hace cuatro años en Toronto.

“Estados Unidos está fuerte, no hay otra explicación”, dijo Arango.

Colombia falló en repetir esa presea dorada en la penúltima jornada del ciclismo de pista, al ser superada por Estados Unidos en el velódromo de Lima. El equipo norteamericano se impuso con tiempo de 4.00.772 minutos. Colombia registró 4.05.098. Chile se quedó con el bronce al superar a México con tiempo de 4.03.970.

La representación colombiana llegó a Lima con el objetivo de repetir o superar los tres oros que ganó en el velódromo de Toronto. De momento, solo suma la de Martha Bayona en keirin femenino

_En tenis, los ecuatorianos Gonzalo Escobar y Roberto Quiroz obtuvieron el oro en dobles, luego de doblegar en tres parciales a los argentinos Guido Antreaozzi y Facundo Bagnis. El bronce quedó en manos de la dupla local, formada por Sergio Galdós y Juan Pablo Varillas.

_Las paraguayas Verónica Cepede-Royg y Montserrat González debieron conformarse con la plata, tras caer en la final de dobles ante las estadounidenses Usue Arconada y Caroline Dolehide. El bronce fue para las brasileñas Carolina Alves y Luisa Stefani.

_Perú consiguió el bronce en los dobles mixtos. Los locales Anastasia Iamachkine y Sergio Galdós se impusieron 7-5, 6-1 a los guatemaltecos Andrea Weedon y Wilfredo González.

_Argentina se alzó con el oro en tiro, modalidad de rifle de aire a 10 metros para equipos mixtos. Fernanda Russo y Marcelo Gutiérrez superaron a las duplas de Estados Unidos y México en la fase definitiva.

_Las ecuatorianas Diana Durango y Andrea Pérez obtuvieron plata y bronce respectivamente en tiro, dentro de la prueba de pistola a 25 metros, ganada por la estadounidense Sandra Uptagrafft.

_La otra competición de tiro que repartió preseas en la jornada fue la de skeet. El guatemalteco Juan Schaeffer lideró durante un buen tramo antes de conformarse con la plata, debajo del estadounidense Christian Elliott. El bronce fue para el local Nicolás Pacheco