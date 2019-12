Treinen, Russell, Aaron y Yolmer Sánchez son agentes libres

NUEVA YORK (AP) — Blake Treinen, Addison Russell, así como Aaron y Yolmer Sánchez figuraron entre 56 peloteros que se declararon agentes libres el lunes, cuando sus clubes se negaron a ofrecerles contratos para 2020, lo cual les habría abierto la opción para el arbitraje salarial.

Confrontado con una decisión similar, Baltimore cedió al intermedista Jonathan Villar en un canje con Miami, que por su parte se hizo del primera base Jesús Aguilar, dado de baja por Tampa Bay.

Un reputado agente libre encontró nueva casa. El pelotero de cuadro Mike Moustakas y los Rojos de Cincinnati llegaron a un acuerdo contractual por cuatro años y 64 millones de dólares, dijo a The Associated Press una persona enterada de las negociaciones, quien solicitó permanecer en el anonimato porque el pacto no se había anunciado.

De cara a la fecha límite para ofrecer contratos de 2020 a jugadores sin convenio en las nóminas de 40 peloteros, San Diego obtuvo al intermedista Jurickson Profar, proveniente de Oakland, a cambio del receptor Austin Allen, un prospecto.

Luego, los Padres suscribieron con Profar un convenio por un año y 5,7 millones de dólares.

Cleveland adquirió al receptor Sandy León, quien militaba en los Medias Rojas de Boston, a cambio del dominicano Adenys Bautista, derecho de las ligas menores. Los Indios pactaron después por dos millones de dólares.

Seattle no le ofreció convenio al pelotero de cuadro Tim Beckham, a quien le restan 32 juegos por purgar de una suspensión por drogas. San Francisco dejó libre a Kevin Pillar.

Milwaukee fue el equipo más activo en recortes presupuestarios relacionados con peloteros que podían ir al arbitraje. Permitió que se marchara un quinteto de jugadores: el zurdo Alex Claudio, los derechos Junior Guerra y Jimmy Nelson, así como el pelotero de cuadro Tyler Saladino y el antesalista Travis Shaw.

Los Cerveceros accedieron además a un pacto por un año y 2,2 millones de dólares con el campocorto Orlando Arcia y a otro por una temporada y 1,4 millones con el receptor Ben Gamel, cuyo contrato incluye una alternativa de renovación del club para 2021 por 2,55 millones de dólares.

Luego de comenzar el día con 10 jugadores elegibles para el arbitraje, los Cerveceros se quedaron con tres: el derecho Corey Knebel, así como los zurdos Josh Hader y Brent Suter.

“Yo diría que la flexibilidad en la nómina ayuda y no es algo malo mientras evaluamos adquisiciones potenciales durante el receso entre campañas”, comentó el gerente general de Milwaukee, David Stearns. “Por la forma en que se configura el sistema de arbitraje, a veces te ves forzado a tomar decisiones difíciles si no parece que la asignación de nómina a peloteros específicos en camino del arbitraje será la forma más efectiva de emplear esos dólares”.

Baltimore se deshizo del dominicano Villar, su mejor pelotero, a cambio de Easton Lucas, un pitcher de las menores. Villar jugó los 162 encuentros de este año y lideró a los Orioles con 176 hits, cinco triples y 40 robos.

Probablemente obtendría un salario de unos 10 millones de dólares en el arbitraje. Baltimore sufrió 108 derrotas en la temporada.

“Fue un pelotero tremendamente emocionante para nosotros. Fue una alegría tenerlo”, dijo el gerente general de los Orioles, Mike Elias. “Fue difícil dejarlo ir, pero tenemos que seguir atentos a nuestros objetivos estratégicos, que consisten en priorizar el futuro”.

Russell, elegido al Juego de Estrellas de 2016, fue suspendido 40 juegos antes de la campaña anterior, bajo los términos de la política de las mayores sobre violencia doméstica, tras una serie de acusaciones hechas por su exesposa Melisa Reidy. El pelotero de 25 años regresó en mayo a los Cachorros de Chicago y tuvo el peor promedio de su carrera, de .237, con nueve jonrones 23 impulsadas y un OPS de .699.

En 2019, devengó cuatro millones de dólares, y se perfilaba para obtener un alza en el arbitraje, probablemente a unos cinco millones.

“Decidimos no retener hoy a Addison Russell simplemente porque el papel que esperábamos que él desempeñara con los Cachorros la próxima temporada era inconsistente con el trato que él hubiera recibido en el proceso de arbitraje salarial”, explicó el presidente de operaciones deportivas de los Cachorros, Theo Epstein, en un comunicado.

Treinen, derecho de 31 años, tuvo una efectividad de 4.91 este año con Oakland, muy por encima del 0.78 que registró en 2018, cuando se le eligió al Juego de Estrellas. Se esperaba que obtuviera hasta 7,5 millones de dólares en el arbitraje.

Aaron Sánchez, derecho de 27 años, brilló con Toronto en 2016 y fue cedido en canje a Houston el 31 de julio. Tuvo un récord de 2-0 en cuatro aperturas y 18 innings con dos tercios, incluidos los primeros seis de un juego sin hit en forma combinada contra Seattle, en lo que fue su debut con los Astros.

Sin embargo, Houston anunció el 5 de septiembre que Sánchez necesitaba una cirugía en un hombro.

Entre otros peloteros que quedaron libres figuraron el antesalista dominicano Maikel Franco y el intermedista venezolano César Hernández, de Filadelfia; el jardinero Steven Souza Jr., de Arizona, y el bateador designado C.J. Cron, de Minnesota.