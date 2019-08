Tras debut en los grandes, boliviano Dellien apunta a Tokio

NUEVA YORK (AP) — Cumplida su primera incursión en torneos de Grand Slam, Hugo Dellien avistó su siguiente gran objetivo: el torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año.

La marcha del boliviano de 26 años en el Abierto de Estados Unidos acabó en la segunda ronda, en la que pudo arrebatarle un set al ruso Daniil Medvedev antes de sucumbir el jueves 6-3, 7-5, 5-7, 6-3 ante el quinto preclasificado.

Dellien también fue frenado en la segunda ronda cuando se bautizó en un Grand Slam, en el Abierto de Francia en mayo pasado, al perder ante Stefanos Tsitsipas, otro jugador situado entre los 10 primeros del mundo.

Actual número 84 del mundo, Dellien llegó a Nueva York con la intención de sumar puntos para poder competir en los torneos de la gira asiática de la ATP en canchas duras. Pero optará por volver a la arcilla, su hábitat natural, en torneos Challengers en Sudamérica.

No importa. Igual pueden servirle para subir peldaños en el escalafón de la ATP.

Hay que mantenerse entre los 80 primeros para sacar el pasaje a Tokio mediante el ranking.

“Mi objetivo era tratar de acercar lo más que se pueda al Top 50 y no defiendo puntos hasta fin de año”, analizó Dellien, primer boliviano en jugar en un cuadro principal de Grand Slam en 35 años. “Los Juegos Olímpicos son mi sueño. Sinceramente, prefiero cambiar unos Juegos Olímpicos por un Grand Slam”.

La derrota ante Medvedev le dejó un mal sabor de boca, pues palpitó tener una vía para dar la sorpresa en el Grandstand, la tercera pista más importante del complejo de Flushing Meadows, ante un rival que viene de consagrarse en el Masters de Cincinnati.

El ruso fue claro dominador, con 17 aces y 55 tiros ganadores, pero cedió el tercer set, rompió una raqueta y terminó discutiendo con el juez de silla.

Cargó la culpa a unos calambres que cree fueron por el cambio de clima, caliente y húmedo el jueves, tras un día previo que estuvo más fresco.

"No sé cómo gané”, dijo Medvedev. “Por un momento pensé: ‘no me puedo mover más'”.

Dellien reconoció su falta de rodaje en las grandes citas le afectó a la hora de capitalizar las dificultades físicas de su rival.

“En el cuarto set no tomé las decisiones correctas en los momentos clave”, Dellien. “Físicamente, él no estaba a ciento por ciento y eso me hizo dudar si atacar. Eso jugó un poquito en contra porque perdí la agresividad que venía teniendo en el segundo y tercer set”.

También se marcha con la lección aprendida de que deberá jugar con más frecuencia en cemento, donde se disputan la mayoría de los torneos — este año sólo disputó un partido en la fase preliminar del Masters de Miami.

“Estoy cerca del nivel para competir con ellos”, afirmó Dellien al evaluarse contra el grupo de vanguardia. “Es lo positivo que me llevo”.