Texas: 2 muertos y 14 heridos tras un tiroteo en una fiesta

GREENVILLE, Texas, EE.UU. (AP) — Dos personas murieron en un tiroteo fuera del campus de la Texas A&M University-Commerce que también dejó al menos 14 heridos, según dijo el domingo un miembro de la policía del condado de Hunt.

El suceso ocurrió poco antes de la medianoche del sábado en Greenville, unos 24 kilómetros (15 millas) al suroeste del campus, indicó el agente Buddy Oxford. El tirador seguía prófugo, indicó Oxford.

El tiroteo comenzó unos 15 minutos después de que varios agentes llegaran al exterior del recinto respondiendo a reportes estacionamiento ilegal. Los agentes oyeron disparos hacia la parte trasera del edificio, pero no sabían si procedían de dentro o fuera del edificio, explicó Oxford. Los policías encontraron a las dos personas fallecidas dentro del edificio y otros 14 fueron atendidos u hospitalizados por distintas lesiones. El vocero no tenía una descripción del sospechoso, al que las autoridades seguían buscando el domingo de madrugada.

El agente no tenía información sobre la gravedad de los heridos. El hospital Medical City Plano recibió tres víctimas del tiroteo, todas en estado crítico, indicó la vocera Melissa Sauvage a The Associated Press. El hospital está unos 80 kilómetros (50 millas) al oeste de Greenville.

El tiroteo se produjo en el fin de semana en el que la universidad en el este de Dallas celebraba la reunión de antiguos alumnos. Los disparos se produjeron en una fiesta de reunión, aunque no era un evento organizado por el centro universitario, indicaron Oxford y representantes de la universidad. Los policías que acudieron al lugar estimaban que en el lugar había al menos 750 personas, señaló el portavoz.

La policía del condado tenía previsto ofrecer otra conferencia de prensa a las 8 de la mañana, hora local.