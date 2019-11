Taylor Kitsch, un malo con matices y una habilidad especial

En esta foto del 20 de noviembre del 2019, el actor Taylor Kitsch posa en Nueva York durante una entrevista sobre su nueva película, "21 Bridges". (Foto por Scott Gries/Invision/AP) En esta foto del 20 de noviembre del 2019, el actor Taylor Kitsch posa en Nueva York durante una entrevista sobre su nueva película, "21 Bridges". (Foto por Scott Gries/Invision/AP) Photo: Scott Gries, Scott Gries/Invision/AP Photo: Scott Gries, Scott Gries/Invision/AP Image 1 of / 5 Caption Close Taylor Kitsch, un malo con matices y una habilidad especial 1 / 5 Back to Gallery

NUEVA YORK (AP) — Taylor Kitsch se eriza ante la idea de que el criminal al que da vida en el nuevo drama policiaco “21 Bridges” (“Nueva York sin salida”) es un asesino a sangre fría.

El actor canadiense dice que se esforzó por encontrar las “pulsiones emocionales” de su personaje, Ray, y por entender qué lo llevaba a hacer algunas cosas despreciables.

Quizás esa sea la razón por la cual el director Brian Kirk y el productor y protagonista del filme, Chadwick Boseman, lo quisieron para el papel. Eso, y el hecho de que es un experto manejando armas automáticas.

“21 Bridges” sigue a un detective de policía (Boseman) en busca de dos sospechosos que planean robar un botín de cocaína pero se tropiezan con un ardid más grande y terminan matando a varios agentes.

El filme, en el que también actúan Stephan James y Sienna Miller, transcurre en el curso de una noche en Nueva York e incluye giros en la trama, escenas de persecución y balaceras para satisfacer a los seguidores del cine de acción.

En una entrevista reciente con The Associated Press, Kitsch, de 38 años, habló de cómo encuentra los matices para interpretar personajes complicados, su trabajo con Boseman y qué lo haría retomar el papel de Tim Riggins de la serie “Friday Night Lights”.

AP: ¿Cómo abordaste el papel de Ray, a quien muchos verían como un tipo malo?

Kitsch: Brian Kirk fue increíble y muy colaborador y liberador y simplemente me dio la responsabilidad, me dio las riendas para crearlo y eso me encantó… Mi trabajo es realmente proceder y tratar de descubrir por qué él es como es.

AP: Ray y Stephan enfrentan una situación muy aterradora, pero Ray se mantiene impávido.

Kitsch: Conozco a muchos agentes de la unidad élite (de la Marina). He sido entrenado por ellos y admiro a muchos tipos de operaciones especiales. La belleza de estos tipos es que no se les acelera el pulso... en esos momentos. Ray es muy similar en el sentido de que sólo respira profundo y sigue adelante. Eso me resulta fascinante. Él es muy tranquilo, muy enfocado en lo que tiene que hacer y cumplir, y eso me encanta. Porque uno puede interpretarlo de otra manera y volverse loco y gritar, pero eso es muy estereotípico y cliché y aburrido.

AP: En la película luces muy cómodo disparando grandes armas de fuego. ¿Fue porque ya lo habías hecho en la cinta de acción de 2013 “Lone Survivor” (“El sobreviviente”)?

Kistch: Mi papá cazaba pero a mí nunca me gustaron las armas. Uno, creo que todo el mundo debería aprender al menos a hacer que un arma sea segura. “Lone Survivor” fue una experiencia loca e increíble en la que fuimos entrenados por los mejores y ahora me siento realmente cómodo con una M4 o una Glock o cualquier pistola. Jamás pensé que llegaría a decir eso, pero me ha ayudado con muchas de estas cosas y obviamente me sirvió para Ray.

AP: ¿Qué tal fue trabajar con Chadwick Boseman y qué tanto se involucró como productor?

Kitsch: Tuvo una buena presencia en el plató. Trabajábamos noches enteras y, hombre, yo me hubiera ido a dormir si fuera él porque uno tiene que hacerlo cuando puede. Pero él venía en sus días libres y estaba ahí con nosotros dándonos su apoyo. Los mejores productores son aquellos cuya presencia no se siente tanto en el set. Ellos facilitan las cosas y te permiten hacer tu parte. Y él es maravilloso, es un tipo muy atento que realmente escucha, frente y detrás de las cámaras. Es muy humilde y dulce.

AP: Pareces ser intenso en relación con tu trabajo. ¿Qué haces en tu tiempo libre?

Kitsch: Estoy aprendiendo a tocar guitarra… así que todavía toco una o dos horas diarias. Juego hockey — muy canadiense — dos o tres veces por semana con suerte, y vivo en un lago (en Austin, Texas), así que trato de meterme al agua cuando el sol me lo permite. Cosas bastante estándar. Trato de descomprimirme y recuperarme del trabajo. A veces salgo a tomar fotos por Wyoming, Montana y Bamph. Si no estoy actuando, necesito hacer algo creativo para no volverme loco.

AP: Estamos en la era de los relanzamientos y las nuevas versiones. ¿Alguna posibilidad de que vuelvas como Tim Riggins en “Friday Night Lights?”

Kitsch: Sé que están haciendo una película pero no voy a estar en ella, de ninguna manera. Si me quieres dar 25 millones de dólares lo hago, pero ese es mi precio (risas). Me siento orgulloso de esa época, pero también quiero crear nuevos momentos y seguir creciendo y siento que eso es lo que he estado haciendo. Sería meterme con un recuerdo hermoso. Y soy una persona y un actor tan diferente ahora. Ni siquiera sé si podría recrear eso de nuevo, esa inocencia de Riggs y esos momentos. Fue un periodo especial y hay que dejarlo hasta ahí.