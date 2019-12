T.J Watt no está más a la sombra de su hermano mayor

T.J. Watt, linebacker de los Steelers de Pittsburgh, corre durante el partido ante los Cardinals de Arizona, el domingo 8 de diciembre de 2019 (AP Foto/Rick Scuteri) T.J. Watt, linebacker de los Steelers de Pittsburgh, corre durante el partido ante los Cardinals de Arizona, el domingo 8 de diciembre de 2019 (AP Foto/Rick Scuteri) Photo: Rick Scuteri, AP Photo: Rick Scuteri, AP Image 1 of / 1 Caption Close T.J Watt no está más a la sombra de su hermano mayor 1 / 1 Back to Gallery

Figurar entre los candidatos al Jugador Defensivo del Año en la NFL no le ganará muchos elogios a T.J. Watt en las reuniones familiares.

“Mi hermano me humillará muy pronto”, reconoció Watt.

Hace cuatro años, J.J., el hermano mayor de Watt, se unió a Lawrence Taylor como los únicos jugadores que han obtenido tres veces el premio. T.J. Watt tiene mucho camino por recorrer si quiere igualar a su hermano, pero ha logrado una campaña para el recuerdo con la defensiva de los Steelers de Pittsburgh.

El linebacker exterior es cuarto de la NFL en capturas de mariscal de campo (14), segundo en balones sueltos provocados (7) y recuperaciones de balones perdidos (empatado con 4). Figura además primero en golpes al quarterback (33) y octavo en derribos para pérdida de yardas (14).

Es protagonista de una defensiva que se ubica como cuarta de la liga en yardas permitidas.

El jueves, los compañeros de Watt lo nombraron el Jugador Más Valioso de los Steelers. Desde 2010, ningún integrante de la defensiva había obtenido ese honor. En aquella fecha, el elegido fue Troy Polamalu, quien terminó como el Jugador Defensivo del Año.

Los Steelers han comenzado a cabildear para que Watt iguale aquella proeza.

“Verlo jugar, practicar y encargarse de su trabajo me hace pensar que no he visto a alguien que se merezca más esto”, indicó el veterano cornerback Joe Haden.

En sus últimos nueve partidos, Watt ha forzado seis balones sueltos y ha logrado 10 capturas. Ha sido el catalizador principal de una defensiva de los Steelers que representa el único motivo por el que Pittsburgh pelea todavía por un boleto de postemporada.

De cara a la última semana, los Steelers pueden clasificarse, algo increíble si se considera que el ataque ha anotado apenas un touchdown en ocho de sus últimos nueve encuentros, para figurar como el 30mo ataque de la liga.

“No me gusta que me mencionen sólo a mí en esta defensiva”, dijo Watt al recibir el premio. “Hay muchos otros chicos que se destacan”.