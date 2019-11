ARCHIVO - La foto de archivo del 21 de marzo de 2019 muestra un cartel de advertencia y un vehículo policial en la casa de Walt Gilmore, en North Salt Lake, Utah. Loren Okamura, de Hawai, acosó a una familia de Utah durante más de un año al enviar a medio millar de personas a su casa para servicios no solicitados como entrega de alimentos, reparaciones, remolques, cerrajeros, plomeros y prostitutas, según un fiscal federal que lo calificó de “acoso extremo”. (Laura Seitz/The Deseret News via AP, File) less