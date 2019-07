Sanford dice sopesar candidatura presidencial republicana

COLUMBIA, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — El exgobernador y legislador de Carolina del Sur Mark Sanford anunció que está considerando desafiar al presidente Donald Trump para conseguir la candidatura presidencial por el Partido Republicano para 2020.

El anuncio del martes fue recibido con gran escepticismo por algunos observadores políticos en Carolina del Sur, quienes han visto en otras oportunidades que Sanford ha tratado de orquestar un regreso a la política y sospechan que ahora solamente está buscando publicidad.

Sanford, conocido en sus días de congresista como acérrimo crítico de los déficits presupuestarios y del excesivo gasto público, aseguró que en los próximos 30 días decidirá si buscará la candidatura o fundará una institución académica dedicada al conservadurismo fiscal.

Aseguró que su objetivo es animar un debate sobre la deuda y sobre la necesidad de limitar el gasto público y que ya hay suficiente discusión sobre la retórica incendiaria y la irreverencia de Trump hacia las normas políticas y sociales.

"Ya hay bastante discusión de ese tema", opinó Sanford el martes en CNN. "De lo que nadie está hablando es de cómo el pago de intereses es el gasto público de mayor crecimiento en el gobierno federal. Gastaremos más en pagos de intereses que en el presupuesto militar en apenas tres años. De eso nadie habla".

Algunos pusieron en duda que Sanford realmente se postulará a la candidatura republicana, sospechando que la idea no es más que un intento de mantenerse relevante en la palestra pública tras su derrota en las primarias del año pasado.

"Si este es el deseo de un estadista de acudir al llamado del pueblo, sería algo admirable", estimó Catherine Templeton, quien fue secretaria de Trabajo y de Asuntos Ambientales de la entonces gobernadora Nikki Haley, quien apoyó las candidaturas de Sanford a gobernador y a congresista. "Sin embargo, por lo que él mismo ha dicho, este es simplemente Mark haciendo lo que Mark hace típicamente".

Aunque probablemente no incidió mucho en la contienda, el año pasado Trump declaró su apoyo al rival de Sanford en las primarias poco antes de que cerraran los centros de votación.

Tuiteó que Sanford "no me ha ayudado en mi campaña" y que "le iría mejor en Argentina", una alusión al caso en 2009 en que Sanford se fue a Argentina para encontrarse con su amante mientras su personal, que no sabía dónde estaba el entonces gobernador, le decía a la prensa que él estaba de excursión en los Montes Apalaches.

