Roglic encaminado al triunfo en la Vuelta

PLATAFORMA DE LOS GREDOS, España (AP) — Primoz Roglic se apresta a ganar su primer título de Grand Tour tras proteger el sábado su cómoda ventaja en la Vuelta de España en una penúltima etapa montañosa y de lluvias.

Roglic apenas tuvo problemas para responder a las arremetidas de sus rivales en el recorrido de 190 kilómetros con cinco ascensos de categoría desde Arenas de San Pedro hasta Plataforma de los Gredos en las montañas del oeste de Madrid.

Y como es costumbre en las carreras de Grand Tour, los ciclistas respetan al líder y no atacan en la 21ra y última etapa. Así que, a menos que ocurra un accidente o algo imprevisto, el arribo dominical a Madrid va a ser relajado para Roglic y sus compañeros del equipo Jumbo-Visma para celebrar el título.

El esloveno, que se dedicó al ciclismo tras dejar el esquí, aventaja al campeón mundial Alejandro Valverde por más de dos minutos y medio.

Su compatriota Tadej Pogačar confirmó su status como sorpresa de la carrera con un largo despegue en solitario para ganar la etapa en poco más de cinco horas y colocándose con ello tercero en la tabla.

Fue la tercera victoria de Pogacar, de 20 años, en esta Vuelta.

"Es realmente increíble. No pienso que me imaginé esto alguna vez, pero pienso que voy a necesitar unos pocos días para entenderlo”, dijo Pogačar, que compite para el UAE Team Emirates. “Me sentí bien en el último ascenso largo. Escogí el momento oportuno y me lancé a toda velocidad hacia la meta”.

Roglic mostró su promesa cuando ganó el Tour de Francia del 2018 y tercero en el Giro de Italia en junio, donde además ganó dos etapas. Tiene excelentes habilidades en las contrarreloj y la capacidad para rendir en las montañas más difíciles.

Roglic tomó control de la Vuelta y asestó un furo golpe a sus rivales en la contrarreloj de la 10ma etapa, donde consiguió una ventaja de casi dos minutos sobre Valverde.

Eso resultó suficiente.

Pese a los mejores esfuerzos del equipo Movistar de Valverde y el Astana de Miguel Ángel López, Roglic defendió la camiseta roja con aplomo en las montañas más difíciles del norte de España. Eso incluyó el tramo del sábado en medio de lluvia y frío. Roglic quedó solo luego que la velocidad fijada por Astana rezagó al resto de los ciclistas de Jumbo-Visa, pero soportó los ataques de López y uno final por Valverde.

El español de 39 años protegió su segundo puesto en el podio tras acelerar en el último ascenso para cerrar después de Pogačar, que sacó a Nairo Wuintana del podio en su última carrera para Movistar.

La etapa del domingo es un recorrido llano de 106 kilómetros (65 millas) de Fuenlabrada a la capital.